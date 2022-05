Algérie: Ligue 1 - Le CR Belouizdad à une victoire du titre

Alger — Le leader du championnat de Ligue 1 de football le CR Belouizdad abordera la réception de l'US Biskra avec la ferme intention de l'emporter et s'assurer un troisième titre de suite, à l'occasion de la mise à jour de la compétition, prévue mardi et mercredi.

Large vainqueur vendredi en déplacement face au RC Relizane (8-0), le CRB (1e, 64 pts) n'aura besoin que d'une victoire pour être assuré d'être sacré champion, à deux journées de l'épilogue.

De son côté, l'US Biskra (8e, 46 pts), qui s'est sauvé de la relégation, aura à cœur de rendre une belle copie face au futur champion, et essayer de créer l'exploit de l'accrocher au stade du 20-août 1955. Les Biskris restent sur une belle série de sept matchs sans défaite, et ambitionnent de la préserver mardi.

A l'Ouest du pays, le MC Oran (13e, 39 pts) aura une belle occasion d'assurer définitivement son maintien, en accueillant dans son antre d'Ahmed-Zabana la JS Saoura (3e, 54 pts).

Les Hamraouas qui surfent sur une série de onze matchs sans défaite, devront rester vigilants face à une coriace formation de la JSS, qui effectue le déplacement à Oran dans l'objectif de conforter sa position sur le podium.

Le stade Benabdelmalek-Ramdane abritera le derby de l'Est entre le CS Constantine (8e, 46 pts) et l'ES Sétif (8e, 47 pts), un duel qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics.

Le CSC, impuissant lors des cinq derniers matchs (3 nuls et 2 défaites, ndlr), est appelé plus que jamais à relever la tête et se racheter, dans le but de se relancer en vue d'une place parmi les six premiers.

L'ESS, où rien ne va plus après un bilan mitigé d'une victoire, deux défaites et un nul, lors des quatre derniers matchs, devra impérativement éviter la défaite pour ne pas hypothéquer ses chances de terminer la saison à une place qualificative à une compétition africaine ou arabe.