Algérie: Le pays détient une stratégie claire face aux menaces sécuritaires en Afrique

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, lundi, que l'Algérie détenait "une stratégie claire" pour lutter contre les menaces sécuritaires en Afrique et s'opposera toujours contre toute forme de changements anticonstitutionnels.

"L'Algérie, qui a réussi, grâce à sa stabilité interne et son environnement démocratique, à jouer un rôle pionnier au niveau diplomatique, détient une stratégie claire face aux menaces sécuritaires en Afrique, notamment au niveau des pays du voisinage", a indiqué M. Boughali qui s'exprimait à l'ouverture d'une journée parlementaire sur "l'Algérie et l'Afrique: opportunités et défis".

Il a ajouté que "les réalisations de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité et les fléaux, en tête desquels, la drogue, le commerce illégal et la contrebande, l'habilite à s'ériger en partenaire essentiel dans le continent qui souffre de crises, et essaie de résoudre ses questions en suspens ayant créé des foyers de tension et différentes crises, outre la question de décolonisation au Sahara Occidental".

L'Algérie veille, dans ce cadre, à avoir une forte présence à même de renforcer la solidarité africaine, notamment à la lumière de sa volonté politique et de son armée forte, a-t-il ajouté.

Relevant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "a affirmé à plusieurs reprises cette tendance", M. Boughali a assuré que "notre diplomatie active avait confirmé que l'Algérie disposait de capacités compétitives en Afrique".

L'Algérie s'oppose à toute forme de changements anticonstitutionnels

A cette occasion, le président de la chambre basse du parlement s'est félicité "des efforts importants consentis par l'Algérie pour défendre les intérêts des peuples du continent, et de ses contributions pour préparer les armées des pays amis à relever les défis de la paix, de la sécurité et de la stabilité".

Soulignant que l'Algérie continuera à s'opposer contre toute forme de changements anticonstitutionnels, il a appelé à "traiter les causes profondes ayant conduit au retour de ce phénomène dangereux, déstabilisant, et qui sape tous les efforts de sécurité et de coopération".

"Il ne reste plus aux pays d'Afrique qu'à soutenir les mécanismes de l'UA pour endiguer les tentatives de militarisation du continent visant à l'entrainer vers l'inconnu, outre l'exacerbation des situations, politique et socio-économique (...) pour le laisser en proie au pillage, à la spoliation et à l'exploitation avec les retombées qui en découlent, et la recrudescence de fléaux dangereux, comme le terrorisme et les différentes formes de criminalité".

"Le dénouement de la situation actuelle ne passe pas uniquement par les moyens militaires et sécuritaires, mais doit être inclusif au titre d'une vision multipartite, en veillant à donner l'espoir à toutes les franges de la société sans exclusive", a-t-il souligné.

"A l'APN nous œuvrons par le biais de la diplomatie parlementaire à généraliser l'approche algérienne basée essentiellement sur le droit des peuples à adapter leurs politiques en fonction de leurs spécificités et leur nature loin de l'ingérence étrangère, cette ingérence dont l'objectif est de diviser le continent pour servir certains intérêts et anéantir les capacités africaines" a ajouté M. Boughali.

Parmi les thèmes débattus lors de cette journée parlementaire "le rôle de l'ANP dans la concrétisation de la stratégie de l'Algérie de lutte contre les défis sécuritaires sur ses frontières", et "les capacités concurrentielles de l'Algérie en Afrique face au repositionnement et au conflit d'intérêts entre les grandes puissances", outre des thèmes liés à la diplomatie économique et religieuse.