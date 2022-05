Algérie: Séminaire des agences de presse méditerranéennes à Oran, une opportunité pour faire la promotion des JM

Oran — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a indiqué lundi que le Séminaire international des agences de presse méditerranéennes, prévu mardi à Oran, permettra de faire la promotion des Jeux méditerranéens qui se tiendront dans cette ville du 25 juin au 6 juillet prochain.

Lors d'une visite au siège de la Direction régionale de l'APS dans la commune de Bir El Djir (Oran), M. Bouslimani a précisé que l'organisation du Séminaire international des agences de presse méditerranéennes "vise à faire la promotion de ces jeux aux niveaux national et international" et permettra de mettre en avant ce qui a été réalisé pour accueillir cet événement sportif international.

La visite des responsables des agences de presse méditerranéennes à Oran, dans le cadre de ce séminaire, "est l'occasion pour eux de prendre connaissance des réalisations et des structures sportives et touristiques que recèle la capitale de l'Ouest algérien et de faire ainsi la promotion des Jeux méditerranéens", a estimé le ministre qui n'a pas manqué d'inviter les Oranais à se mobiliser au même titre que les journalistes pour contribuer au succès de cette manifestation sportive d'envergure.

D'autre part, M. Bouslimani a salué le travail professionnel de l'Agence Algérie Presse Service (APS), en matière de couverture de diverses manifestations, à l'instar des Jeux Méditerranéens et du programme tracé en prévision du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, ou encore le Sommet Arabe prévu à Alger.

Accompagné du Directeur général (DG) de l'APS, Samir Gaïd, le ministre a visité les différents services de la Direction régionale de l'Agence, en se rendant aux salles de rédaction et Photo et au service technique, où il a reçu des explications sur le fonctionnement et les conditions de travail de cette structure à travers ses échanges avec les journalistes et les travailleurs.

Plus tôt dans la journée, M. Bouslimani a assisté à une conférence de presse relative à la clôture de la dernière séance de travail entre le Comité d'organisation des JM (COJM) et la commission de coordination relevant du Comité international des JM (CIJM).