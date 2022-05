Madagascar/Ghana: Football / Barea - 4 à 5 joueurs locaux titularisés face au Ghana

Le 11 type de Nicolas Dupuis commence à se dessiner au fur à mesure des entraînements.

La préparation s'intensifie pour les joueurs des Barea à moins de 24 heures de la rencontre les opposant aux Black Stars du Ghana. Les joueurs sont désormais au grand complet avec l'arrivée de Rayan Raveloson, hier soir. Deux séances d'entraînements intensifs d'une durée de 1h30 se sont tenues, hier, au Accra Sports Stadium. Les joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour prétendre aux 11 places de titularisation.

9 locaux. " Il faut parler de ceux qui sont présents. Nous avons déjà tout anticipé, c'est la fin des saisons et il y a des aléas. Il y a des joueurs qui n'ont pas de club et qui n'osent pas prendre le risque de venir en plus des blessés comme Carolus, Abel, Marco et Métanire. Les présents font plaisir et il y a neuf locaux, notamment Théodin qui est considéré comme un local en plus d'Arnaud. Il y a beaucoup d'applications, une envie Quatre à cinq des locaux joueront en titulaire et c'est ma fierté. J'espère et je sais qu'ils vont tout donner et si ce n'est pas cette fois, ce sera la prochaine ou les fois d'après. Il faut tout donner pour cette nouvelle génération qui arrive " a fait savoir Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea, en marge du second entraînement.

24 joueurs. Les séances d'entraînement étaient surtout axées sur les techniques et les tactiques face aux Ghanéens qui jouaient plus agressifs. Les jeunes qui sont présents sont encadrés et soutenus par les anciens. " Il y a du talent, il faut maintenant trouver le niveau international. Les jeunes écoutent beaucoup, ils se trompent parfois, mais on les corrige. On est sur la bonne voie, c'est sur le plus important ", a continué Nicolas Dupuis. 24 joueurs sont finalement présents pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023. Toute l'équipe a passé le test PCR pour la Covid-19, hier en fin d'après-midi. La délégation quitte Accra ce matin pour Cape Coast. En fin d'après-midi, ils tâteront la pelouse du Stade de Cape Coast d'une capacité de 15 000 places pour l'entraînement officiel.