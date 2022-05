Madagascar: Marché de la technologie - TeknetGroup certifié meilleur revendeur HPE

Partenariat gagnant entre Teknet Group et MC3

Performance récompensée. TeknetGroup a décroché le titre de meilleur revendeur de la marque Hewlett Packard Entreprise (HPE) par la société MC3 qui est le distributeur officiel de la marque à Madagascar.

Plus précisément, TeknetGroup est le meilleur revendeur dans la gamme serveur et stockage sur l'exercice 2021. Mais la remise du certificat n'a eu lieu que cette année pour cause de crise sanitaire.

ISO 9001 - 2015

Le certificat du meilleur revendeur HPE constitue en tout cas la consécration des efforts menés par TeknetGroup en termes de qualité des services " L'un de nos principaux avantages réside dans le fait que nous disposons d'une équipe compétente d'ingénieurs certifiés qui assistent nos clients ", explique un responsable auprès de TeknetGroup qui figure parmi les leaders dans son domaine. Cette entreprise est en effet l'unique intégrateur de solutions certifié ISO-9001 - 2015 en Afrique.

TeknetGroup offre notamment ses produits et services en système d'information, en sécurité, détection et surveillance vidéo, alarmes, contrôle des accès, gestion de temps et pointages ou encore en solutions carte et identification, notamment à travers la production de badges et de carte PVC. À tout cela s'ajoutent la formation et la cybersécurité. " Nos offres intègrent toutes les étapes, en commençant par l'accompagnement dans l'acquisition des matériels, en passant par leurs installations jusqu'à la formation des utilisateurs ", précise le responsable de TeknetGroup. L'entreprise offre par ailleurs ses services en province et même dans la région océan Indien

Incontournables

Créé en 2000, TeknetGroup est un intégrateur de solutions matérielles et logicielles allant du conseil à la vente directe ainsi qu'à la formation jusqu'au support et SAV. Le groupe offre un ensemble de stratégies d'organisation et de nouvelles technologies. En étant revendeur MC3, TeknetGroup figure parmi les intervenants incontournables en matière de supports technologiques. D'ailleurs le groupe collabore avec de nombreuses entreprises à Madagascar. La renommée de MC3 qui représente les produits de la marque HP/ HPE dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'Afrique de l'Ouest et centrale, est en tout cas une garantie de performance pour TeknetGroup.