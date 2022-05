Madagascar: RN2 - Un taxi-brousse tombe dans un ravin

Un taxi-brousse est tombé dans un ravin aux alentours de 5 heures du matin à 80 km de Toamasina. Le taxi-brousse a effectué une sortie de route et a plongé dans un ravin. Il transportait des passagers vers Toamasina. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Les victimes se trouvent dans un état stable après avoir été hospitalisées pour fractures, ecchymoses et blessures superficielles. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet accident.

Les tragédies sont malheureusement fréquentes sur les routes nationales, notamment en raison du mauvais état des routes, des nids-de-poule et d'un code de la route souvent très peu respecté par les conducteurs. Le mauvais état de la route est un véritable fléau pour les automobilistes et pour les deux-roues qui risquent une chute ou une perte de contrôle. En plus de l'excès de vitesse, la plupart des accidents de la route mettent en cause la qualité ou l'entretien des infrastructures routières, selon un chauffeur opérant sur la RN2.

" Nous faisons face à la dégradation de notre réseau routier tous les jours, avec notamment des nids-de-poule, une chaussée glissante ou déformée, et des signalisations effacées ou manquantes... ", exprime un chauffeur. En effet, les usagers de la route mettent en cause, dans la plupart des cas, la responsabilité du conducteur et du propriétaire de la voiture. " Pour éviter les accidents, les taxis-brousse doivent être en parfait état et ne pas présenter d'anomalies comme des pneus lisses, des amortisseurs ou un système de freins défaillants ", explique une passagère d'un taxi-brousse de la RN2. Mais l'usager de la route peut lui aussi être tenu pour responsable en cas d'accident à cause d'une chaussée dégradée. " L'état du véhicule n'exclut pas la responsabilité des autorités sur les routes mal entretenues ", a-t-elle ajouté.