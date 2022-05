Sénégal: Choix de Boubacar Kamara pour la France - Aliou Cissé livre sa part de vérité

Appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour les quatre matchs de Ligue des Nations face au Danemark, Autriche et la Croatie par deux fois, Boubacar Kamara a indiqué en conférence de presse qu'il n'a jamais pensé à rejoindre la sélection sénégalaise, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les médias.

" Je n'ai jamais hésité avec le Sénégal. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c'était pendant la CAN, parce que mon père est sénégalais et qu'une partie de moi est sénégalaise. J'étais très content qu'ils gagnent. D'autant que j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné cette CAN : Gueye, Dieng, Mendy, Sarr... J'étais très content pour eux et pour mon père ", a confié Boubacar Kamara. Interrogé également à ce sujet, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été clair en indiquant qu'il n'y a jamais eu de " cas Boubacar Kamara ".

" En réalité, il n'y a pas de cas Boubacar Kamara. Si vous regardez ce que je disais au mois de mars dernier, c'est que c'est le profil de Pape Gueye qu'on est allé chercher mais qu'on regardait aussi le profil de Boubacar Kamara. (... ) Boubacar Kamara a fait un choix et il faut le respecter. Je respecte ce choix et je lui souhaite bonne chance. Entrer en contact, oui, mais est-ce que je lui ai parlé ? Non. (... ) Est-ce qu'on a travaillé sur le dossier ? Oui ". " a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse , qui a toutefois confirmé des contacts avec l'ex joueur de l'Olympique de Marseille.