Afrique: Sitic Africa Abidjan 2022 - Sécurité IT des systèmes d'information, HAPS Afrique rassure les décideurs et donneurs d'ordre

La 6ème édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication dédié à l'Afrique (SITIC AFRICA), qui se tient pour la première fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire a ouvert ses portes, le 30 mai pour prendre le 1er juin 2022. Et précisément au Sofitel Abidjan hôtel ivoire. Ce salon vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité des réseaux et systèmes d'information.

Il est organisé sous l'égide du Ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, Porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, et de son homologue tunisien des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji. " Dans le cadre de son programme de développement "Une Côte d'Ivoire Solidaire", le gouvernement ivoirien a clairement affiché ses ambitions de développement de l'économie numérique et de promotion de champions nationaux dans ce secteur ", a déclaré le ministre Amadou Coulibaly à l'ouverture du salon.

Avant d'ajouter que la stratégie de développement du numérique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025 vise à accroître la compétitivité des entreprises, améliorer la qualité des services publics et offrir de nouvelles perspectives socio-économiques à l'ensemble des ivoiriens. Aussi a-t-il rappelé que le secteur du numérique a la particularité de véhiculer l'innovation et améliorer la compétitivité des trois principaux secteurs de l'économie. Notamment, l'agriculture, l'industrie et les services. Il faut indiquer que cette édition présente une offre africaine et internationale dans le numérique avec une ouverture sur les tendances technologiques qui changent le monde et la cybersécurité.

Partenaire de cette 6ème édition, HAFS Afrique, le distributeur spécialiste des solutions de cybersécurité et sécurité IT, est engagé dans la protection des données et l'intégrité des ressources informatiques connectées ou installées sur les réseaux des entreprises.

Aux côtés des décideurs et donneurs d'ordre de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Afrique et d'ailleurs, Samir Haddar, directeur général de HAFS Afrique, explique que sa société s'engage à partager son expérience et participer aux échanges du SITIC AFRICA ABIDJAN 2022. Et cela pour contribuer au développement des bonnes pratiques visant à garantir la protection des données et l'intégrité des ressources informatiques connectées ou installées sur les réseaux des entreprises, des PME et des particuliers.

Il faut noter que cette entreprise représente des éditeurs et des fabricants pour créer la proximité sur la région Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale. Au cours d'un entretien avec des journalistes à Abidjan, M. Samir Haddar a expliqué que son entreprise distribue les solutions de cybersécurité de l'éditeur international BITDEFENDER protégeant plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde. En outre, elle offre des solutions innovantes WiFi de nouvelles générations (RAY, SOPHOS, SECPOINT), de virtualisation, vidéo-protection, de téléphonie IP et des serveurs de sauvegarde conçus par les leaders du marché pour apporter des réponses concrètes aux besoins des utilisateurs.

Selon lui, l'importance économique et sociale accrue des services numériques innovants dans l'e-agriculture, l'e-santé, la finance digitale (Fintech), le mobile banking, l'industrie et la formation 4.0 s'accompagne d'un besoin croissant de veiller à ce que les millions de personnes connectées par ces services puissent continuer d'en profiter en toute sûreté et en toute sécurité. Cependant, a-t-il fait remarquer, toute la difficulté tient à apporter cette sécurité aux entreprises et aux particuliers en s'assurant dans le même temps que les utilisateurs ont la maîtrise de leurs réseaux informatiques et de leurs données. Il est donc essentiel que le secteur de la sécurité propose des solutions sûres qui inspirent la confiance.