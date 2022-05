Afrique: Yamoussoukro - CAN 2023 - Danho Paulin a réceptionné les clés du stade

Danho Paulin, ministre des Sports, a procédé, hier, à la réception provisoire du nouveau stade de Yamoussoukro. Il va abriter des compétitions de la Coupe d'Afrique des nations 2023 de football prévue en terre ivoirienne. Il s'agit du tout premier stade qui vient d'être livré. Trois autres sont en construction à Bouaké, Korhogo et San Pedro pour le même événement.

Cette réception provisoire des clés, en prélude au match éliminatoire prévu pour le 3 juin 2022 sur ce stade, entre la Côte d'Ivoire et la Zambie, a eu lieu en présence du préfet de région Brou Kouamé et de Koné Mariame épouse Yoda, directrice générale de l'Office national des sports (Ons), qui a dirigé la visite guidée des locaux ayant précédé cette cérémonie.

"C'est avec beaucoup d'émotion que nous réceptionnons ce joyau architectural ; car c'est avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que nous avons posé la première pierre de cette infrastructure", a rappelé le ministre des Sports. Après avoir félicité longuement Stéphane Muth, directeur général de la société Sogea Satom, le premier à honorer ses engagements, Danho Paulin a tenu à rassurer que la remise des clés pour les trois autres chantiers en cours aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

"Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative, donne l'exemple. Le stade est prêt, beau et fonctionnel. Il a été réalisé dans les règles de l'art. Et il a été homologué par la Confédération africaine de football (Caf). Donc, nous souhaitons surtout qu'à l'occasion du match inaugural qui aura lieu le 3 juin 2022, les Ivoiriens viennent nombreux pour soutenir leur équipe", a indiqué le ministre Danho Paulin.

"Le plus dur commence car il y a encore des travaux à faire. Mais le plus important, c'est le stade", a-t-il relevé, avant de souhaiter plein succès aux Éléphants. "Nous avons fait notre part en apportant les infrastructures. Il leur appartient de faire vibrer les cœurs des Ivoiriens", a souligné Danho Paulin. Il a engagé ses collaborateurs à entretenir cette infrastructure, à la gérer avec professionnalisme et à la rendre fonctionnelle pour les compétitions à venir.