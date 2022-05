Cote d'Ivoire: Prévention des risques - Les communes et sites concernés par l'opération de déguerpissement à Abidjan

Le gouvernement ivoirien, dans le souci d'éviter des pertes en vies humaines en cette saison des pluies, a pris certaines mesures. Parmi lesquelles figure en bonne place l'opération de déguerpissement des zones à risque dans le district d'Abidjan. 55 sites sont donc identifiés.

Il s'agit pour la commune d'Adjamé, le site Bracodi, au niveau du pont piéton. A Attécoubé, les sites Agban-Attié et Mossikro seront déguerpis. La commune d'Anyama regorge également des zones à risques. Seront donc déguerpis, les sites Pmfa village et Abbeh-Broukoi. Quatre sites sont identifiés à Abobo. Il s'agit de Cloetcha 1 et 2, Abobo désert, Banco et Avocatier dépôt 9. La commune de Cocody n'est pas épargnée. Dans cette cité, Akouédo, Jacques Prévert, Laurier 9 et 15 sont concernés. Du côté de Port-Bouët, des sites sont identifiés à Tobiato et sous-quartier sur 2,5 km et Benogosso (Gonzagueville). Yopougon a ses zones à risques. Notamment dans les quartiers Camp militaire, Banco et Bouguinisso (sortie de Yopougon en allant à Songon). Enfin, Bingerville dans les quartiers Gbagba, pont Dougou et carrefour Cme.

Faut-il le rappeler, en prélude à la grande saison des pluies (juin, juillet et août), le ministre de l'Hydraulique, de l'Assanissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a officiellement lancé l'opération dénommée "Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risques" le vendredi 27 mai 2022.

Cette opération qui va démarrer le dimanche 5 juin, de façon simultanée, dans ces zones à risques, a pour objectif, selon Bouaké Fofana, " de préserver les vies humaines dans ces zones inondables et exposées à toutes sortes de risques en saison pluvieuse ". 4 000 ménages (environ 25 000 personnes) sont touchés par cette opération.