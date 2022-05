Madagascar: Ambohimanambola - Deux ménages pris d'assaut par sept bandits armés

Dans la nuit du 29 mai 2022, une maison abritant deux ménages a été la cible d'une attaque à main armée suivie d'un vol avec effraction. Vers 23 heures, sept bandits à visage découvert et munis d'un fusil ainsi que d'armes blanches sont entrés de force dans cette maison après avoir fracturé les portes d'entrée. Une fois sur place, ils ont menacé les occupants. Pris au dépourvu, ces derniers ont dû se soumettre aux ordres des assaillants qui leur ont réclamé de l'argent et ont dérobé quelques objets de valeur. En effet, 500 000 ariary en liquide, un casque audio et un poste radio Bluetooth ont été volés au premier ménage.

Un téléphone portable et la somme de 60 000 ariary ont été volés au deuxième. Après l'acte, les malfaiteurs ont pris la fuite en laissant saines et sauves les victimes. Avisés tardivement, des gendarmes en patrouille dans la localité se sont immédiatement rendus sur les lieux afin d'intervenir. Les unités limitrophes, dont la brigade de la gendarmerie d'Ambohimalaza et celle d'Ambohimangakely, ont été alertées pour procéder au bouclage du périmètre. Cependant, aucun suspect n'a été arrêté malgré la course poursuite effectuée par les forces de l'ordre et les membres du fokonolona. Cette attaque prouve une fois de plus que l'insécurité reprend dans les zones périphériques de la Capitale.