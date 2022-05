Madagascar: Palais des Sports - Njakatiana en taulier de la variété malgache

Njakatiana et ses 30 années de scène, le Palais des Sports de Mahamasina a vu monts et merveilles dimanche. Le chanteur de variété a emmené son public, avec l'aide de ses invité(e)s et d'un grand orchestre, sous d'autres cieux.

" Nous serons plus d'une quarantaine sur scène ", avait-il déjà annoncé il y a quelques jours. Chose faite et vérifiée donc dimanche. Cette panoplie polyphonique a magnifié des titres comme " Hiangavy farany ", " Complexé ".

Les cris d'allégresse des " mamans ", composant plus de la moitié du public, emplissaient la salle. Le talent de Njakatiana est de savoir bien s'entourer lors des grands moments. Il l'a encore prouvé cette fois.

Les duos avec Farakely ou encore Tosy ont aussi marqué cet après-midi. Pour marquer sans doute que ce chanteur a su s'adapter à toutes les époques. " On ressent quelque peu de la fatigue dans sa voix, sinon c'est un beau spectacle ", note un fan féminin originaire du Bongolava.

En questionnant quelques inconditionnelles, Njakatiana reste aussi l'idole des latérites à travers les contrées malgaches. " Je suis venue spécialement de Mahitsy pour ce concert ", s'enorgueillit une quinquagénaire.

Une autre d'Ambohimangakely. Une autre des campagnes de Toamasina, d'Ambositra, etc. Après plus de trois heures, pendant lesquelles les balades ont été les plus applaudies, Njakatiana a dit au revoir à son public.

Il est à prévoir qu'une tournée nationale se profile à l'horizon dans les mois à venir. 30 années de scène, le lancement de la commémoration au Palais des Sports donne bon espoir.