Madagascar: Secteur pétrolier - Tsimiroro, la manne du discorde

Vue partielle du site d'exploration de l'huile lourde à Tsimiroro.

Tsimiroro est un important gisement pétrolier appartenant au bassin onshore de Morondava , situé à 208 km de Maintirano . Accessible par voie terrestre mais la route y est tellement impraticable surtout en saison de pluies que même les motos mettent 9 heures pour rallier Maintirano à Tsimiroro ; et les voitures 4X4, en 12 heures . 20% des 1,7 milliard de barils d'huile lourde se trouve dans la région de Melaky et le reste dans la région de Menabe.

Depuis des décennies, le peuple malagasy était au courant de l'existence de l'huile lourde en énorme quantité aux environs du site de Tsimiroro et de celui de Bemolanga où les schistes bitumineux qui peuvent nous fournir des goudrons et des carburants sont en abondance.

Mais jusqu'à maintenant, l'exploitation de ces deux sites ne sont pas à l'abri des décisions politiques qui tiennent en haleine les potentiels bénéficiaires. Des présidents se sont succédé mais aucun d'entre eux n'a eu la volonté d'exploiter, de commercialiser ces gigantesques gisements.

Des camions de marque sterling en attente de la prochaine livraison.

Historique.

Les géants pétroliers EXXON et British Petroleum (BP) se sont relayés à la recherche d'huile lourde dans la région de Melaky et de Menabe. Ils y ont trouvé le filon et voulaient collaborer avec nos gouvernements successifs mais après des tentatives fructueuses, ils ont plié bagages. Et en 2008 , Madagascar Oil S.A (MOSA)qui est une société de droit malagasy concentrant son activité sur le développement, l'exploration et la production du pétrole a vu le jour.

En 2016 le Président Hery Rajaonarimampianina a visité le site de Tsimiroro. Quelques mois après, le projet de lancement du terminal pétrolier au port de Maintirano a été lancé, l'Etat malagasy est représenté par Henry Rabary-Njaka, ministre des Mines et du Pétrole; Jacques Ulrich Andriantiana, ministre des Travaux Publics et des Infrastructures; Ralava Beboarimisa ministre, des Transports et de la Météorologie et Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l'Energie et des Hydrocarbures.

Russell J.Kelly est Administrateur général de la société .Ce projet consiste en l'extension du port de Maintirano pour faciliter le transport des produits et aussi à construire une cité de logement pour le personnel de MOSA affrété à cette mission .(Dama, le leader du groupe Mahaleo, y était aussi).

Manifold, collecteur.

Tests concluants

En 2016, l'American Symbion power qui opère dans la centrale de Mandroseza, avait réussi à produire de l'énergie en continu sur plus de 18 heures en utilisant cette huile lourde. On a également fait le même test à la cimenterie HOLCIM, et le résultat était le même : Des tests concluants.

Le 11 juillet 2021, le Gouverneur de la région Melaky Ratsitohara Patrick Nerarivony et son équipe ont acheminé de l'huile lourde à Mandroseza en vue d'un test qui était plutôt concluant puisque les usagers n'ont pu constater aucune différence entre l'énergie fournie par le gas-oil utilisé habituellement et l'huile lourde mélangée.

Mieux, d'après les techniciens de MOSA, l'huile lourde de Tsimiroro dispose d'une faible teneur en soufre évaluée à 0,3 et d'un faible taux de cendre qui minimise la génération de fumée. En 2017, MOSA a soumissionné à l'appel d'offres lancé par la JIRAMA mais cette dernière n'a pas respecté les clauses du contrat et préfère utiliser du gasoil importé par des compagnies pétrolières.

Mais des sociétés comme la STAR et le groupe FILATEX... qui ont constaté les qualités et les rentabilités de cette huile source d'énergie nouvelle, ont décidé d'opter pour l'huile lourde de Tsimiroro pour faire tourner leurs usines et n'ont rencontré aucun problème.

Des pompes manuelles " Jack ".

Moment crucial

Dès lors, les observateurs se posent la question de savoir, pourquoi la JIRAMA qui devrait être la principale utilisatrice de cette huile lourde s'abstient de la faire. Alors que tous les avantages sont réunis : moindre coût, moins polluant... La balle est dans le camp des dirigeants qui devront prendre des décisions qui ne vont pas à l'encontre des intérêts du peuple.

C'est maintenant le moment crucial de faire le choix sinon ces mannes risquent de tomber dans les mains des oligarques qui ont profité de cette attitude indécise de nos dirigeants pour se tailler la part du lion en imposant toutes sortes de conditions pour maximiser leurs profits.

En effet, une autre question se pose: qui a eu le privilège d'acquérir l'appel d'offres lancé pour la construction d'une station de transfert à Tsiroanomandidy dont seuls le Président de la République, le Ministère de l'énergie et l'OMNIS sont habilités à donner l'autorisation? Maintenant MOSA est en phase de surproduction car 160 000 barils sont stockés à Tsimiroro et sa capacité de production journalière pourrait atteindre 50 000 barils /jour alors que les besoins de la JIRAMA qui devrait être la principale acquéreuse ne sont que de 4 000 barils/jour au maximum, donc elle est obligée de chercher d'autres débouchés pour écouler ses produits pour faire tourner l'usine normalement. A part le problème de surproduction, elle a un défi majeur à surmonter qu'est le problème de transport provoqué par le mauvais état des routes dans cette région du Melaky et de Bongolava.

RN1/bis.

En effet, le problème majeur qui freine la commercialisation de l'huile lourde est l'état piteux de la route RN1/bis alors qu'en 2008, une simple berline pouvait joindre sans difficulté Maintirano à partir de Tsiroanomandidy. Cette route n'a besoin que de quelques travaux de terrassements sur des points noirs car les ponts et les radiers sont encore en bon état. Un appel d'offres a été déjà lancé pour réhabiliter cette route, une société de travaux publics a déjà eu l'offre ; mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait !. La région Melaky sera capable de changer, de transformer l'avenir de notre pays.

En effet, à part l'huile lourde, le pétrole,les schistes bitumineux , elle regorge des pierres précieuses de toute sorte, des terres fertiles, des cours d'eau, d'énormes espaces où l'on peut pratiquer des élevages intensifs, la mer est très poissonneuse, les sites touristiques attendent la visite des touristes nationaux et internationaux... . Mais, tant que la route n'est pas encore ouverte pour tous dans cette région, les actes de banditisme y règnent encore, d'autant plus que son enclavement profite aussi à des investisseurs malveillants à proliférer leurs louches business .

Notre pays possède tous les atouts pour se mettre au rang des pays développés; mais tant que la politique prend le dessus sur l'économie et les intérêts personnels passent avant l'intérêt général, nous serions toujours parmi les pays les plus pauvres. Notre dette qui s'élève à environ à 4 Milliards d'US serait épurée en un temps très court si nos dirigeants ont le courage d'exploiter, ne serait-ce que cette huile lourde de Tsimiroro qui ne demande qu'une volonté politique basée sur l'intérêt du peuple.