Madagascar: Tuléar / Pêche et économie bleue - Naissance du Bureau de l'Autorité Sanitaire Halieutique (ASH)

Pose de la 1ère pierre du Bureau de l'Assainissement Sanitaire Halieutique par le ministre Paubert.

Il y aura neuf bureaux ASH dans les principaux lieux d'activités de produits halieutiques. Mission : viser la qualité des produits de mer à consommer localement, mais surtout pour le respect des normes internationales.

L'infatigable ministre de la Pêche et l'Économie Bleue, Mahatante Paubert, lance le samedi 28 mai, le premier Bureau de l'Autorité Sanitaire Halieutique. Il est localisé dans l'enceinte de la direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage à Tsimenatse, Tuléar. L'initiative de cette installation se comprend, car ce sont les vétérinaires qui vont la gérer. L'objectif du Bureau est de contrôler la qualité des produits que les consommateurs vont avaler et éviter des intoxications alimentaires.

" Mais pas que ", explique le ministre Paubert, " surtout, pour l'exportation, afin de respecter les normes internationales requises par l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, ce qui justifie la pêcherie comme moteur de l'économie bleue. Et par la même occasion, accomplir le neuvième défi du président de la République Andry Rajoelina, donner une alimentation saine et suffisante au peuple ". Une concertation régionale sur l'autosuffisance alimentaire aura lieu les 16 et 17 juin prochains. La cérémonie s'est déroulée en présence des sept sociétés qui vont utiliser les services des nouveaux bureaux, qui seront terminés au bout de cinq mois.

Neuf autres régions vont bénéficier de l'implantation du même Bureau, à savoir : Fort-Dauphin, Manakara, Mananjary, Antananarivo, Tamatave, Sainte-Marie, Diégo-Suarez et Majunga. Le financement est assuré par SWIOFish2 (Banque mondiale). Enfin, rappelons que les Bureaux d'ASH sont des certificateurs des produits exportables, qui reçoivent régulièrement les instructions exigées par les importateurs des produits malgaches.