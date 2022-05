Afrique: Projet Tanamasoandro - Réalisation confiée au Groupe Al Jaber

La délégation conduite par le président de la République lors d'une réunion avec des investisseurs à Dubaï.

Le projet de construction d'une nouvelle ville à Imerintsiatosika avance à grand pas. Un partenaire de taille a été détecté à Dubaï dans le cadre du voyage présidentiel.

Construire une ville intelligente à Madagascar. C'est l'objectif du Groupe Al Jaber et ses partenaires. En effet, le président Andry Rajoelina et le Gouvernement Malagasy ont trouvé un partenaire " de taille " pour assurer la réalisation du projet Tanamasoandro. La signature du Memorandum of understanding y afférant a eu lieu hier à Abu Dhabi, en présence du président Andry Rajoelina et du président du Groupe Al Jaber, Obaid Khaleefa Jaber Al Murri. Côté malgache, c'est le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy qui a paraphé cet accord d'entente, avec le vice-président et non moins directeur du Groupe Al Jaber, Mohammed Obeid Al Jaber.

5G. Pour l'heure, la date du début des travaux n'a pas encore été annoncée. Aucune précision non plus sur les caractéristiques des travaux que va réaliser le groupe émirati. On a juste appris durant la présentation d'hier que Tanamasoandro sera une ville connectée. Une ville moderne équipée de connexion 5G et qui fonctionnera avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, les responsables de la société Korea Telecom, qui est l'une des entreprises au sein du Groupe Al Jaber, seront présents à Madagascar pour la réalisation de Tanamasoandro. Ses représentants ont été présents hier lors de la présentation du projet à Abu Dhabi.

1.000 projets. De même que la société française Egis qui est aussi l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la construction. Cette société à déjà réalisé de nombreux projets d'envergure tels que des routes, des ponts, 17 aéroports à travers le monde, le transport par câbles au Rwanda, le Métro de Nantes en France, ainsi que diverses constructions en Inde, en Australie et au Congo. Cette entreprise a également participé à la construction de nouvelles villes au Sénégal et en Guinée Équatoriale.

Quant au groupe Al Jaber, c'est le premier mondial dans la construction de nouvelles villes. C'est le fondateur et le réalisateur de la ville de Dubaï. Créé en 1971, le groupe a déjà réalisé plus de 1.000 projets à travers le monde, dont un seul projet s'élèverait à plus de 800 millions de dollars. Pour Tanamasoandro, Al Jaber envisage d'adapter ses stratégies de mise en œuvre en tenant compte des réalités malgaches. Le projet doit contribuer au développement économique du pays, a martelé le responsable dudit Groupe.

Communautés. Ce projet, que le président Andry Rajoelina tient particulièrement à cœur, sera très compétitif en termes de qualité, de coûts et de rapidité des travaux. La construction de la première nouvelle ville de Madagascar sera conforme au respect de l'environnement et le Groupe Al Jaber s'engage à minimiser les risques d'impacts environnementaux liés aux travaux. Mais le plus important c'est que parmi ses engagements figure aussi l'implication des communautés et des ressources locales comme priorité.

En effet, la réalisation de Tanamasoandro favorise la création de plusieurs milliers d'emplois pour les Malgaches. La majorité des gens qui vont travailler sur le site seront des locaux. Selon les responsables du Groupe Al Jaber, 3 à 5% des mains d'œuvre seulement seront recrutés à l'étranger. Les jeunes locaux, qualifiés ou non qualifiés, seront embauchés pour participer à la mise en œuvre de ce projet d'envergure, a-t-on annoncé.

6 usines. Par ailleurs, les entreprises malgaches seront aussi mises en avant en ce qui concerne les travaux de sous-traitance. En quelque sorte le Groupe Al Jaber souhaite faire de Tanamasoandro, un projet par les malgaches pour les Malgaches. En ce qui concerne les usines de construction, 6 usines de support et de soutien au minimum, seront installées à Imerintsiatosika, à côté du site, pour produire localement tous les équipements et matériaux. Leur mise en marche sera aussi assurée par des mains d'œuvre gasy. L'achat des matériaux et l'approvisionnement seront aussi effectués à Madagascar. Tanamasoandro donnera donc une opportunité aux entreprises locales pour se développer.

Bureau de pilotage. D'après les explications, les ouvriers et techniciens qui vont travailler sur le site seront logés dans des camps qui seront installés à Imerintsiatosika pour éviter que les travaux ne soient interrompus. Bientôt, un bureau de pilotage du projet Tanamasoandro, dirigé par le Groupe One World Impact Capital qui travaillera avec Al Jaber, sera installé à Madagascar, pour préparer les derniers réglages, mais aussi pour assurer la supervision des travaux.

Toutes les entreprises partenaires s'y installeront également, a-t-on indiqué. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a souligné l'importance de ce projet pour le développement de Madagascar. L'objectif est de désengorger Antananarivo, a-t-il martelé. Ce jour, le Chef de l'Etat assistera à la conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique à Dubaï.