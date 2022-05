Madagascar: Sécurisation foncière - Près de 40 000 certificats attribués depuis avril

Distribution massive de certificats fonciers dans la région Atsinanana.

L'Etat poursuit la distribution massive de certificats fonciers. L'objectif est de produire plus de 1.390.000 certificats, dans le cadre du Projet Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF).

La dernière cérémonie de remise officielle de certificats fonciers s'est tenue dans la région Atsinanana, la semaine dernière, à Antetezambaro, Toamasina. 4 746 certificats ont été attribués, dans 52 communes de cette région, notamment dans les districts de Brickaville, de Mahanoro, de Toamasina-II et de Vatomandry. À noter que 2 313 certificats fonciers ont été distribués pour la population de la région du Vakinankaratra en avril 2022, et 32.345 certificats fonciers pour celle de la région Itasy en mai 2022.

Avec les bénéficiaires de la région Atsinanana, ce sont donc 39 404 nouvelles parcelles qui ont fait l'objet de certification foncière, en un mois et demi. Selon le MATSF (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers), cette campagne de distribution massive de certificats fonciers s'inscrit dans le cadre de l'application de la Politique Générale de l'Etat à travers l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar avec le velirano n°11 sur la Modernisation de Madagascar avec le programme 11.1 sur la Sécurisation Foncier.

" Nous avons aussi entamé et engagé, de manière significative, toutes les actions tendant aux facilitations juridiques, institutionnels, techniques, opérationnelles et à l'amélioration des dispositifs actuels pour servir au mieux la population rurale et de leur donner assurance en matière foncière pour la promotion des investissements locaux (agriculture familiale, reboisement, emprunts, location... ). Ces dispositions du MATSF tendent à la contribution au développement économique et social du pays ", a affirmé Holder Ramaholimasy ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers.

Technologies. Selon les promoteurs du projet, des innovations technologiques majeures sont engagées dans la mise en œuvre du processus de l'Opération de certification foncière massive. En effet, des tablettes sont utilisées pour le traitement des dossiers, comme le recueil des demandes de certificat foncier, la gestion des affichages, les reconnaissances locales, la cartographie et géolocalisation avec GPS intégré, prise et enregistrement des photos, et les signatures de Procès-verbaux de reconnaissance locale.

Avec cette nouvelle méthodologie expérimentale, les signatures numériques et/ou prises d'empreintes digitales en matière de certification foncière sont initiées, une toute première fois, dans l'histoire de la mise en œuvre de la sécurisation foncière à Madagascar. Une expérimentation technologique, pour un début de la mise en place du Système d'information foncière à Madagascar. Des accompagnements techniques sont diligentés par la Direction des Services Fonciers Décentralisée et la Direction de la Réforme et de la Modernisation Foncière de la Direction Générale des Services Fonciers du MATSF.