Congo-Kinshasa: Campagne "Un pas vers le changement " - L'Asbl "Les Kinois" va-t-en-guerre contre l'incivisme routier à Kinshasa

"Le civisme routier est le thème de la conférence organisée par l'Asbl "Les Kinois", le 27 mai 2022, en la salle Reine de la Paix, dans la commune de la Gombe dans le cadre de sa campagne "un pas vers le changement".

La rencontre a été animée par Bob Amisso, Coordonnateur de cette Association ainsi que les responsables de la Police de circulation Routière dans la Ville de Kinshasa.

On a noté la présence de Colonel Pitus, responsable de la Police Spéciale de Roulage/Kin-Est ; Colonel Patrick Kyungu/Chargé d'appuis et interventions de PSR/Kinshasa ; Colonel Alphonse Kaniki/Responsable de PSR/Kin Ouest, Chef Tshimpamba, Directeur Général de la société Transco ainsi que l'Ingénieur Michel Lumbu, Président des ingénieurs en bâtiment et route de la Ville de Kinshasa.

Les différentes associations de chauffeurs, de taxi-moto, les députés provinciaux et nationaux de la ville de Kinshasa et autres invités ont pris part à cette rencontre.

Dans son adresse, le Coordonnateur de Les Kinois a présenté un tableau sombre de la situation sur la circulation routière caractérisée par des embouteillages monstres, des coups et blessures entre les usagers et des accidents mortels.

Pour Bob Amisso, la pertinence de cette thématique choisie est fondée pour une sécurité routière plus citoyenne, qui préoccupe tous au quotidien.

"Aucun kinois n'ignore que la métamorphose des grandes artères de la Ville de Kinshasa en jungle où les chauffeurs, conducteurs des motos, certains piétons voire les policiers de roulage se livrent sans vergogne à des actes d'incivisme, symbole palpable de la délégation de la conscience et de la responsabilité collective dans le domaine de la circulation routière", constate-t-il.

Dans ce contexte, poursuit le Coordonnateur de l'Asbl Les Kinois, il est devenu de plus en plus difficile de se rendre dans une destination quelconque sans être buté à ce phénomène qui freine la mobilité des personnes et de leurs biens.

"Nous avons initié ces assises pour tirer la sonnette d'alarmes sur ce fléau qui embrase la population Kinoise. C'est l'occasion pour qu'on puisse réfléchir ensemble avec les conférenciers afin d'aboutir à des pistes de solution qui vont dans le sens d'améliorer la situation dans la ville de Kinshasa. Pour faire mille pas, il faut marquer le premier. Nous espérons qu'à travers cette rencontre nous pourrons faire le premier pas vers le changement, un pas vers une sécurité routière plus citoyenne", a conclu le coordonnateur Bob Amisso.

Colonel Kyungu appelle au respect du code de la route

Pour sa part, le Colonel Patrick Kyungu a appelé les usagers de la route au sens du patriotisme, au respect du code de la route et à la culture de la courtoisie routière. "Les congolais nous devons d'abord commencer à aimer notre pays. L'amour patriotique doit primer pour amener le changement que nous voulons. Car, ce changement ne viendra pas des étrangers. J'appelle les usagers de la route au respect du code de la route. En cas de contrefaçon routière, ils doivent absolument exiger une preuve prévisible ou visuelle.

S'il n'y a pas des preuves, le conducteur a aussi le droit de se plaindre à qui de droit. Vous avez aussi l'obligation d'obtempérer à toute interpellation d'un agent qualifié. En cas de refus, l'usager de la route sera frappé par la loi. Nous demandons à toutes les parties de respecter la loi. Ainsi, il n'y aura plus des embouteillages ou des ordres en cette matière de circulation routière dans notre Ville. La police est là pour faire respecter la loi afin de rétablir l'ordre et réglementer la circulation pour la fluidité sur la route", a souligné le Commandant en charge d'appuis et interventions de PSR/Kinshasa.

Toutefois, le Colonel Kyungu a salué l'initiative de l'Asbl Les Kinois qui a permis aux autorités de la police et les usagers de la route de partager leurs idées. "Notre objectif est le changement. Cette problématique de la route fait souffrir la population, riche ou pauvre. Voilà pourquoi, nous voulons y apporter la solution. Je pense que ce genre des rencontres doit souvent être organisé pour nous permettre de réfléchir à haute voix ", a-t-il soutenu.

Cette rencontre a été caractérisée par un débat démocratique fructueux entre les participants et les conférenciers.

A l'issue de ces assises, l'Asbl "Les Kinois" va rédiger un mémo et mener des plaidoyers auprès des autorités.

L'idéal, renseigne-t-on, est notamment d'arrêter ensemble les stratégies devant permettre de lutter efficacement contre l'incivisme routier qui est à la base des embouteillages monstrueux et surtout du taux élevé des accidents de route à Kinshasa.

Qui dit mieux ?