Congo-Kinshasa: En plus de la suprématie des FARDC sur le M23 au Nord-Kivu - Bientôt de nouvelles mesures draconiennes pour imposer la paix à l'Est

Vers le retour à la vie normale sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu après une vive tension observée la semaine dernière suite aux attaques perpétrées par les rebelles du M23, en complicité avec l'armée rwandaise, contre les positions des Forces Armées de la République Démocratique du Congo notamment, à Rutshuru.

Pour le Président Félix Tshisekedi et le Gouvernement de la République, quelle que soit la nature du soutien du Rwanda à ce mouvement terroriste, l'objectif reste le même : préserver l'intégrité du territoire national. Tel est le massage d'espoir annoncé par Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, au cours d'un briefing qu'il a animé, lundi 29 mai 2022, aux côtés des Porte-paroles des FARDC et de la Police Nationale Congolaise.

Pour stopper les dérapages, plusieurs nouvelles mesures sont à ce jour envisagées par Kinshasa. Dans le lot, il y a entre autres l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa ainsi que la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, d'après le Porte-parole du Gouvernement. "Personne ne vaincra la RDC ", a répondu Patrick Muyaya à une question lui posée en Lingala pour rassurer les congolais sur la suprématie dont fait preuve l'armée nationale au front.

"Dans le processus de Nairobi, il a été convenu que tous ceux qui seront réfracteurs au processus politique, subiraient la force. L'attitude multirécidiviste du M23 l'expose à subir la force parce que comment pouvez-vous expliquer que tous ceux qui ont commencé les pourparlers à Nairobi, ceux qui n'ont pas pu y arriver pour des raisons logistiques, l'équipe de la facilitation du Président de la République a séjourné à Beni, à Goma, à Bukavu, à Bunia pour poursuivre les consultations. Ils ont choisi de ne pas y être. Nous, nous voulons faire la paix.

Nous savons que la paix est difficile du fait du passé. Mais, alors, pour danser du Tango, il faut être à deux. On ne peut pas être seul à vouloir la paix et avoir en face les personnes qui ont une attitude belliqueuse... Ce n'est pas de la naïveté parce que nous avons choisi cette voie-là. Aujourd'hui, pour nous, à quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel ", a déclaré Patrick Muyaya, qui a aussi rassuré sur le maintien du programme du Roi des belges, dans les jours qui suivent, et de celui du Pape François, le 2 juillet prochain.

Mieux placé pour apaiser les congolais sur l'évolution de frappe contre les rebelles du M23, pour sécuriser la population, le Général Léon Richard Kasonga a indiqué que la situation est bel et bien sous contrôle des FARDC qui, a-t-il rassuré, sont en train de procéder à la patrouille de combat afin de nettoyer les écuries.

Le Général Léon Richard Kasonga a saisi l'occasion pour louer la détermination du Chef de l'Etat à donner du tonus aux FARDC en disponibilisant des moyens conséquents, de façon régulière. "Les FARDC sont une puissance actuellement sur le plan africain parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent.

Les efforts sont consentis au niveau du pays par le Gouvernement, le Commandant suprême et Chef de l'Etat, qui dégage régulièrement des ressources financières suffisantes pour nous aider à mener nos missions comme il se doit. Je vous dis donc, en ce qui concerne l'exécution de nos missions constitutionnelles, nous avons beaucoup de capacités.

Nous, nous faisons notre travail avec compétence... ", a-t-il confirmé. Le Colonel Pierrot Mwana Mputu a, pour sa part, indiqué que la Police nationale joue également sa partition pour protéger les populations avec lesquelles elle reste en relation permanente... Pour l'heure, le Ministre Muyaya appelle toujours au soutien aux FARDC engagées au front. Bendele ekweya te.