Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP bat Sanga Balende

Après trois mois d'interruption, la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) s'est poursuivie le 29 et 30 mai, avec des matches au Stade des martyrs à Kinshasa, où le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est imposé face à Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi sur le score de trois buts à un.

Christian Nsundi (8e mn), Jimmy Bayindula (49e mn) et l'Ivoirien Junior Abou Koné (56e mn) ont été les buteurs des Immaculés de Kinshasa. Butoto Kamana a sauvé l'honneur de Sanga Balende à la 83e minute.

Avec ce succès, DCMP retrouve la cinquième place au classement provisoire avec vingt-huit points pour quatorze matches joués. Sanga Balende occupe la 14e place avec quinze points obtenus en douze rencontres.

Pour cette rencontre, le coach Willy Mungongo " Fish " du DCMP a titularisé le gardien de but international Hervé Lomboto, et dans le champ, Apianom Kasereka, Enoch Mangindula, Kayembe Ndotoni, Ikoyo Iyembe, Christian Nsundi, Musinga Kwamambu, Mundele Nganga, Katy Katulondji, Junior Abou Koné et Jimmy Bayindula Nkongo.

Du côté de Sanga Balende, le nouveau coach Dauda Lupembe a fait confiance au gardien de but Mulumba Lulendo, et dans le champ à Kabeya Mulunda, Atipo Charles, Mbuyi Mpoyi, Njalla Dimitri, Joël Mozeviko, Oloko Onzaya, Omwele Zeke, Bukasa Bukasa, Matafadi Mazewu et Butoto Kamana le buteur. Le gardien de but Kalambayi Katembwe a débuté sur le banc des remplaçants, ainsi que Katambwa Kabemba Malolo Ndomanueno, Botamba Ngandu et Mawanga Nsebadi.

Dans l'autre match du jour programmé au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, le club local de Lubumbashi Sport s'est retrouvé seul sur l'aire de jeu, le Racing Club de Kinshasa (RCK) n'ayant pas fait le voyage pour le chef-lieu de la province du Haut Katanga. Il y a donc fort à parier un forfait à l'encontre de RCK.

Kuya accroche Don Bosco, Renaissance bat JSK

Le 30 mai au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AC Kuya a tenu tête face au CS Don Bosco de Lubumbashi en match comptant pour la 18e journée. Score de la partie : un but partout. Les Salésiens de Lubumbashi, amenés par le coach Eric Tshibasu, ont ouvert la marque à la 20e mn par Oscar Kabwit. Mais l'AC Kuya Sport du président Jeannot Binanu a égalisé à la 73e par Michael Donatien. Don Bosco est sixième au classement avec vingt-huit points en seize matches, Kuya Sport grimpe d'une place, occupant la 11e position avec dix-neuf points en dix-huit sorties.

En seconde rencontre sur la même aire de jeu, le FC Renaissance du Congo a eu raison de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) par deux buts à un. Menés, les Renais ont réussi à renverser la vapeur en seconde période. Le second but qui a scellé le succès de Renaissance du Congo a été l'œuvre de Samuel Foura, ancien buteur de Sanga Balende. Renaissance du Congo entame idéalement cette " poursuite " du championnat, occupant désormais la 12e place avec dix-sept points à son compteur. La JSK se retrouve en avant-dernière position, juste devant le Racing Club de Kinshasa.