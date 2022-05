Cote d'Ivoire: Investiture du ministre-gouverneur Gaoussou Toure - L'hommage du Denguélé au Président Alassane Ouattara

L'ombre du Président Alassane Ouattara a plané sur la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du District autonome du Denguélé. Celui que le peuple du Denguélé appelle affectueusement le Nangama, le digne fils du Denguélé, a été célébré à sa juste valeur.

C'est d'abord la ministre Nassenéba Touré qui va lui rendre un vibrant hommage. Abondant dans le même sens, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en des termes propres aux Odiennéka, va traduire la reconnaissance du Denguélé à son digne fils. " Je voudrais dire merci au plus illustre des Ivoiriens, dire merci au chef de l'Etat, merci à ce grand bâtisseur, à ce travailleur infatigable, à ce leader éclairé, à cet anticipateur clairvoyant dont la vision du développement est celle d'un développement participatif, inclusif et solidaire.

Le Denguélé ne cessera de lui être reconnaissant et de lui apporter son indéfectible soutien. Il n'arrêtera jamais de lui accorder ses bénédictions. Car ici dans le Denguélé, c'est ADO hier, ADO aujourd'hui, ADO demain, ADO toujours, ADO pour l'éternité dans nos cœurs et dans notre histoire ", a scandé le ministre Adama Kamara.

Cet hommage a été renchéri par celui du ministre-gouverneur nouvellement investi qui a réaffirmé l'attachement à vie du Denguélé à son digne fils. Gaoussou Touré a indiqué que la présence massive des populations traduit la relation privilégiée que le Denguélé a avec le chef de l'Etat. À savoir la naissance du président par une fille du Denguélé, le pacte du Djagassa marqué par la loyauté du district à son neveu Alassane Ouattara et la confiance réciproque entre le Président Ouattara et le Denguélé. " Ce sont ces valeurs cardinales qui lient le peuple du Denguélé au chef de l'Etat. Le peuple le vénère et est fier de lui. Ici dans le Denguélé, il est le Nangama en raison de son courage, de son intelligence, son sens aiguë du travail bien fait et de la tolérance ", a ajouté le ministre-gouverneur à la vague d'hommage à l'endroit du chef de l'Etat en présence de sa jeune sœur, maire de Gbeleban, Sita Ouattara. Cette mobilisation est donc celle du cœur et de la raison à l'endroit du fils prodige du Denguélé.