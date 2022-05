Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - La FMC satisfaite de la représentativité des jeunes

Le Force montante congolaise (FMC) a commémoré, le 29 mai à Brazzaville, ses neuf ans d'existence. Elle a salué le leadership du Parti congolais du travail (PCT) pour avoir investi plus de 50% de jeunes aux locales et législatives de juillet prochain.

26 mai 2013-26 mai 2022, la FMC a soufflé cette année ses neuf bougies. Une occasion pour son premier secrétaire, Osdet Vadim Mvouba, de faire le bilan de cette période au cours de laquelle l'organisation de jeunes du PCT a réalisé des prouesses, rencontré et surmonté des obstacles. L'événement se déroulant à quelques semaines des élections législatives et locales de juillet prochain, le premier secrétaire de la FMC a exhorté les jeunes non investis par le PCT à poursuivre le combat, pour la réalisation de leur idéal commun : le présent à la lutte, l'avenir à la jeunesse.

Osdet Vadim Mvouba a, en effet, exploré la mémoire collective et rappelé les souvenirs communs des neuf ans " d'engagement politique, de militantisme acharné, de lutte, de remise en question, d'apprentissage, de sacrifice, de conviction pour un Congo stable ". Après un regard rétrospectif, il a scruté le présent avant d'envisager les perspectives.

Selon lui, un document stratégique axé sur la modernisation et le développement de la FMC est en chantier. L'union catégorielle du PCT entend poursuivre sa marche en intensifiant l'encadrement et la mobilisation de la jeunesse dans sa diversité, pour lui ouvrir, dit-elle, des horizons sûrs dans un monde de plus en plus incertain.

Encore un long chemin à parcourir

Conformément aux recommandations du dernier congrès ordinaire du PCT, tenu du 27 au 30 décembre 2019, son organisation de jeunesse, la FMC, a changé de statut. En effet, organisation affiliée dès sa naissance en 2013, la FMC s'est mutée en union catégorielle en 2020. Mais, en dépit du changement de ce statut, la jeunesse du parti au pouvoir peine à remplir ses missions. En dehors des campagnes de restructuration des instances intermédiaires, de base ainsi que d'adhésion organisées ici et là, la nouvelle équipe dirigeante de la FMC n'a tenu aucune session. Ceci contrairement à l'Organisation des femmes du Congo qui a tenu, en février dernier, la session ordinaire de son Conseil central.