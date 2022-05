Sénégal: Hôpital Mame-Abdou-Aziz-Sy - Mohamed VI exprime sa "compassion"

Dakar — Le Roi du Maroc Mohamed VI exprime sa "vive émotion" et sa "compassion" suite au décès de 11 bébés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mame-Abdou-Aziz-Sy de Tivaouane. Dans un message, "Mohamed VI présente ses condoléances au président Macky Sall et dit avoir appris avec +une vive émotion+" la triste nouvelle du décès de 11 nouveau-nés dans cet incendie", indique la Maghreb Arabe Presse (MAP).

En cette "douloureuse circonstance", souligne l'agence marocaine de presse, "le souverain présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion au Président Macky Sall, aux mamans et familles endeuillées et au peuple sénégalais". Onze bébés ont trouvé la mort dans un incendie survenu mercredi dernier à l'hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane (ouest).

Après ce drame, le chef de l'Etat a décrété un deuil national de trois jours et nommé Marie Khemesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé publique, ministre de la Santé et de l'Action sociale, en remplacement d'Abdoulaye Diouf Sarr, limogé. Le président de la République a notamment annoncé avoir donné à l'Inspection générale d'Etat (IGE) l'ordre de mener un audit sur la construction et les équipements des services de néonatologie des hôpitaux publics, dans le but d'éviter des drames semblables à celui survenu mercredi à l'hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy. A la suite de cette tragédie, Macky Sall a annoncé la construction d'un établissement public de santé (EPS) de niveau 3 à Tivaouane.