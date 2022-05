Afrique: Contre le Sud Soudan, "c'est la Gambie qui aura la pression" (coach)

Casablanca — L'équipe du Soudan du Sud qui jouera ce samedi contre celle de la Gambie au stade Lat-Dior de Thiès sera motivée à 100 pour cent et n'aura aucune pression, a assuré son sélectionneur, l'Italien Stefano Cusin.

"C'est la Gambie qui aura la pression, nous viendrons pour faire notre match et essayer de faire de notre mieux", a dit ce mardi à l'APS le technicien italien qui, sur la route de Dakar, a fait une escale au Maroc en provenance des Emirats arabes unis. Pour le Sud Soudan, "il ne sert à rien de se fixer des objectifs très ambitieux", a dit le technicien italien, nommé à la tête de cette sélection en septembre 2021. "Ce match contre une grande équipe de la Gambie qui a fait forte impression, nous permettra de nous situer", a estimé Stefano Cusin.

Il estime que son équipe va jouer ses chances à fond. "Nous serons à 100 pour cent, c'est à la Gambie d'avoir la pression", a insisté le technicien italien. Au contraire de la Gambie qui se pose des questions sur son équipe, il a assuré que son staff a bien étudié les Scorpions, quart de finalistes de la CAN 2021. La Gambie "est une équipe solide avec de belles individualités", a rappelé Stefano Cusin, natif de Florence (centre de l'Italie).

"Je connais bien certains joueurs gambiens, et ils vont jouer presque à domicile", au Sénégal, a-t-il relevé, soulignant que l'équipe gambienne joue ensemble depuis un bon bout de temps. Il soutient que les Scorpions sont "clairement" les favoris de ce match. "D'un côté, il y a la qualité et l'expérience, et de l'autre l'enthousiasme et la fraîcheur d'une équipe essentiellement constituée de joueurs locaux", fait-il remarquer. Aussi il dit s'attendre à "un bon match", soulignant que le sport en général et le football en particulier sont des choses autour desquelles se réunit le Sud Soudan. "Dans ce pays fortement divisé", dit-il, le football est un "moyen" d'"unir tout le monde".

Il se rappelle les moments de retrouvailles vécus lors de la qualification à la phase de poules au détriment de Djibouti. "C'était la première fois depuis longtemps que les gens sont sortis dans les rues et dans ce pays, le football peut aider à changer bien des choses", a souligné le technicien italien. Le Sud Soudan jouera samedi son match éliminatoire de la CAN 2023 contre la Gambie au stade Lat-Dior de Thiès. Outre la Gambie et le Sud Soudan, cette poule comprend également le Mali et le Congo. Lors de la deuxième journée, le Sud Soudan jouera contre le Mali, tandis que la Gambie se rendra à Brazzaville, pour affronter le Congo.