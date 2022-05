Afrique: Pitso Mosimane salue la qualité des techniciens africains

Casablanca — Pitso Mosimane, le technicien sud-africain de l'équipe égyptienne d'Al Ahly, souligne la qualité des techniciens africains qui selon lui s'imposent de plus en plus dans le haut niveau.

"Nous avons applaudi les titres remportés par les entraîneurs africains durant la CAN en 2019 et en 2021, la qualité, elle est là, pas seulement en Europe", a-t-il dit, lundi soir, peu après la défaite de son équipe (0-2) face au Wydad de Casablanca (Maroc), en finale de Ligue africaine des champions. Pitso Mosimane a regretté les nombreuses occasions ratées par son équipe mais se dit heureux de la victoire de l'équipe dirigée par le son "ami" Walid Regragui, l'entraîneur marocain du Wydad. "C'est un jeune technicien, c'est son premier titre africain et je suis heureux pour lui, c'est un ami", a déclaré le technicien sud-africain en conférence de presse, avant de louer la qualité des entraîneurs africains.

"L'Afrique a un énorme potentiel en techniciens et ce titre le prouve", a dit l'entraîneur d'Al Ahly, déjà vainqueur de trois titres en Ligue africaine des champions dont deux avec le club égyptien. Les techniciens africains font globalement "du beau travail", selon Pitso Mosimane, qui a gagné son premier avec les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en 2016. A la suite de son homologue d'Al Ahly, Walid Regragui, l'entraîneur du Wydad de Casablanca, a tenu à féliciter ses joueurs après leur victoire en finale de la Ligue des champions TotalEnergies 2022.

"Ce n'est pas la plus belle finale sur le plan technique mais nous avons mis l'état d'esprit nécessaire permettant de gagner ce trophée", a dit le technicien. Et cette victoire (2-0) est selon lui d'autant plus belle qu'elle a été gagnée contre Al Ahly, "une grande équipe qui a vendu chèrement sa peau". "Ce soir, nous avons eu, en plus de l'état d'esprit, la chance du champion avec de beaux buts et de la réussite", a ajouté le technicien marocain dont l'ambition est de remporter le titre de champion du Maroc et la Coupe du Trône, après ce sacre continental.