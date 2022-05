Ile Maurice: Collège Imperial - Les jeunes sensibilisés sur le "Gender-based violence"

Un atelier autour du Gender Based Violence (GBV) a été organisé par le Centre Des Dames Mourides (CDM) au collège Imperial à Forest-Side le 19 mai 2022. C'était le premier événement de ce type dans un établissement scolaire.

L'atelier était animé par un représentant du CDM. Le but de cette présentation était d'expliquer la source du problème autour des violences basées sur le genre aux jeunes. Le but est de les préparer au monde du travail et leur avenir en général car cette forme de violence peut avoir lieu n'importe où. "On doit aider les enfants à identifier les différents types de violence qui ne sont pas que physique. Il y a aussi la violence émotionnelle" a expliqué le représentant.

Pour Kenny Savrimootoo, un des étudiant qui a participé à l'activité, cet atelier lui a permis de mieux distinguer les différents types et violence et il pense qu'il est désormais important pour lui de transmettre ses connaissances aux plus petits. "De plus, l'atelier a redéfini ma perception des relations humaines. Ce genre d'atelier pourrait aider d'autres élevés à mieux cerner les relations interpersonnelles sous le toit familial, dans un milieu professionnel ou lieu public."

Narvada Goornaden, éducatrice de français au collège Imperial soutient pour sa part qu'elle a appris beaucoup de nouveaux éléments concernant la GBV et qu'elle partagera avec ses élèves. "L'accent a été mis sur la violence et l'agression, des sujets très sensibles qui refont surface dans les école en ce moment. La société moderne fait face à une dégradation des valeurs, et la lueur d'espoir est ces jeunes qui ont acquis les valeurs essentielles à travers cette démarche. Futurs époux ainsi que futurs père de famille, ils seront plus conscients de la réalité."