Soudan: L'exposition internationale de Khartoum démarre mercredi

Khartoum — Les activités de la 39 ème exposition de Khartoum débuteront demain, mercredi, à la terre des expositions de Burry, qui est organisée par la Société soudanaise des zones franches et des marchés libres sous la diriction du ministère du Commerce, avec la participation de 9 pays et plus de 300 entreprises locales et internationales, et la participation de 15 états.

Le directeur général de la Société soudanaise des zones franches et des marchés libres ,le général Al-Fateh Awad, a déclaré lors d'une conférence de presse à Khartoum que la conférence se tenait dans des circonstances exceptionnelles ou le pays et tout le monde confronte à la crise de Corona, Cela a fait du Soudan l'une des sources alimentaires mondiales les plus importantes.

Awad a révélé la participation de grandes entreprises internationales et des États qui reflète la diversité et le folklore soudanais, de plus il a declaré la signature de Soudan d'accords commerciaux visant à activer le commerce frontalier et à établir des zones franches.

Le directeur des expositions Hassan Abbas, a déclaré que parmi les pays participants l'Union européenne et l'Ouganda.

il est à noter que les preparations pour l'ouverture de l'exposition étaient terminés. Fin Af\Th