Soudan: Chambres de commerce - Le plan quadripartite pour soutenir à l'économie nationale

Khartou — La réunion conjointe qui comprenait des représentants des ministères des affaires étrangères, du commerce et de l'approvisionnement, de l'investissement et de la coopération internationale et de la Fédération des chambres de commerce a approuvé la transformation de l'initiative lancée par la Fédération sur l'activation et la revitalisation du rôle de la coopération internationale et du commerce extérieur sous le slogan " Commerce et Investissement " dans une vision concertée à mettre en œuvre la concrétiser selon un plan d'action commun pour soutenir les efforts de promotion et de développement de l'économie nationale.

La secrétaire générale de la Fédération des chambres de commerce, Wefaq Salah Abdel-Al Mabrouk a déclaré à la (SUNA) que la réunion quadripartite conjointe avait élaboré un plan d'action conjoint selon les priorités identifiées pour chacun des quatre partenaires dans le but d'attirer les investissements étrangers et d'activer les opérations d'échanges commerciaux avec les pays cibles qui ont été convenus en fonction de priorités spécifiques, en particulier dans les domaines de la maximisation des exportations et des besoins réels d'importations du pays.

Wefaq Salah a indiqué que l'étape vise principalement à stimuler et à revitaliser le rôle de la diplomatie économique et à réaliser les intérêts en définissant les priorités du Soudan, de la coopération avec les institutions économiques internationales d'importance pour le Soudan en plus de servir les efforts visant à soutenir l'économie nationale et pour augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements. Fin Sh\Th