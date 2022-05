Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La société civile lance la campagne " Une bouteille d'eau ou 1$ pour nos FARDC "

Le bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu a lancé, lundi 30 mai à Bukavu, une campagne dénommée : " Une bouteille d'eau ou 1$ pour nos FARDC. " Il s'agit de récolter de fonds en faveur des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) engagés sur différents fronts.

Adrien Zawadi, le président du bureau de coordination de la société civile forces vives du Sud-Kivu a, à cet effet, fait cette déclaration à la presse locale :

" La société civile forces vives du Sud-Kivu invite toutes les forces sociales et politiques de notre pays à se mobiliser comme un seul homme pour défendre la patrie en danger et cela conformément à l'article 63 de notre constitution. La société civile forces vives du Sud-Kivu réitère son soutien total à nos compatriotes des FARDC, qui servent sous le drapeau et se sacrifient sur le champ de l'honneur pour défendre notre patrie. Ainsi, nous en profitons pour lancer à ce jour la campagne "Une bouteille d'eau ou 1$ pour nos FARDC" et demandons à tout citoyen Congolais à se mobiliser pour apporter toute assistance nécessaire pour la victoire finale ".

Par la même occasion, la société civile encourage aussi le gouvernement congolais à améliorer les conditions des militaires, afin qu'ils parviennent à faire face à l'agression extérieure.

" La société civile forces vives du Sud-Kivu salue et encourage notre gouvernement à travers notre diplomatie à responsabiliser davantage Kigali de l'insécurité et des crimes qui en découlent dans l'Est de la RDC. Tous derrière nos FARDC contre l'agression Rwandaise ", a poursuivi Adrien Zawadi.