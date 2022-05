Cote d'Ivoire: Encadrement technique des Eléphants - Les raisons de l'absence de Faé

Les spéculations et les rumeurs ont été diffusées sur l'absence d'Emerse Faé. L'arrivée du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, le mercredi 25 mai 2022, accompagné avec deux autres membres de son staff, a suffi pour que les adeptes de fake news donnent libre cours à leur imagination. "Faé n'est plus dans l'encadrement des Eléphants", "Gasset est venu avec son vrai staff", etc. Tout y passe. Certains poussent le bouchon a Sali le nom du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, qui selon eux, a menti aux Ivoiriens.

Mais comment peut-il en être ainsi ? Le président Yacine Idriss Diallo n'a nullement menti. Parce que Emerse Faé est bel et bien l'adjoint numéro un de Gasset en sélection nationale A. En plus, l'ancien milieu international de 38 ans, retenu après l'appel à candidature du 4 mai, est le coach titulaire des Olympiques.

Alors qu'est-ce qui explique son absence avec le staff au moment où celui-ci vient prend service ? Nos investigations nous permettent d'affirmer que le technicien ivoirien rejoindra le groupe avant le déplacement en Afrique du Sud pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023. S'il n'est pas arrivé à Abidjan pour le premier match des Eléphants contre les Chipolopolo de la Zambie, le vendredi 3 juin, à Yamoussoukro, c'est simplement parce qu'il est encore en compétition. Entraîneur de Clermont II en National 3, Faé a encore un match capital à disputer avec son club, le samedi 4 juin face à Aurillac.

Actuel 11e de son championnat, Clermont doit impérativement battre Aurillac, et espérer dans le même temps que ni Montluçon ni Duchère II ne gagnent, pour garantir son éventuel maintien. C'est donc après le dernier match du 4 juin 2022 que le jeune entraineur fera ses adieux à ses dirigeants et au club pour sa nouvelle aventure avec les Eléphants. Faé n'a donc pas refusé la sélection et n'y est pas exclu comme ont tenté de le faire croire les rumeurs.

Avec la FIF, il a paraphé un contrat de deux années plus deux autres en option. Et il hâte de débuter cette aventure pour "terminer en tant qu'entraîneur ce qu'il n'a pas pu finir en tant que joueur". Emerse Faé est donc bel et bien membre du stade technique des Eléphants, premier adjoint au sélectionneur Gasset.