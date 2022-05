Egypte: Un million de pèlerins coptes et musulmans célèbrent ensemble la naissance de la Vierge Marie au sanctuaire de la "Colline aux oiseaux"

Samalut — Cette année, plus d'un million de pèlerins égyptiens, chrétiens coptes et musulmans, sont attendus au monastère-sanctuaire marial de Jabal al Tayr, près de la ville de Samalut, dans la province égyptienne de Minya, les jours où l'Église copte célèbre la naissance de la Vierge Marie.

Après des années fortement conditionnées par les dispositions sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les abords du Sanctuaire se sont à nouveau remplis cette année des stands, bivouacs et points de ravitaillement qui caractérisent traditionnellement cette multitudinaire manifestation de dévotion populaire à la Vierge Marie. En outre, les autorités nationales et locales ont consacré une attention et des ressources particulières pour garantir les services publics nécessaires au bon déroulement des célébrations, à commencer par la collecte rapide des ordures et la coordination des activités visant à protéger la sécurité et l'ordre public.

Les célébrations organisées chaque année au sanctuaire en l'honneur de la naissance de Marie commencent à la fin du mois de mai et durent une semaine. Le sanctuaire marial est également l'une des étapes les plus significatives de la "Chemin de la Sainte Famille", l'itinéraire qui relie les lieux traversés, selon des traditions millénaires, par Marie, Joseph et l'Enfant Jésus lors de leur séjour en terre d'Égypte, où ils ont dû émigrer, quittant la Palestine, pour fuir les mauvais desseins d'Hérode.

Depuis des années, comme le rapporte l'Agence Fides, le gouvernement égyptien cherche à promouvoir le "Chemin de la Sainte Famille" comme une route capable d'attirer des multitudes de pèlerins et de touristes du monde entier. Cette année - rapportent des sources spécialisées comme le site en ligne Copts Today - les autorités nationales et régionales suivent les célébrations et les pèlerinages avec une attention particulière également pour évaluer l'impact des premiers travaux publics et privés - nouvelles routes, parkings, espaces verts, installations d'accueil hôtelier - réalisés autour du sanctuaire en vue de sa promotion ultérieure comme destination de pèlerinage, dans le cadre des programmes de développement touristique lancés autour des différentes étapes de la "Marche de la Sainte Famille".

L'église de la Vierge Marie à Jabal al- Tayr ("colline des oiseaux") a été fondée vers 328 après J.-C. sur l'ordre de la reine Hélène, mère de l'empereur Constantin, et constitue l'un des sanctuaires les plus aimés et les plus fréquentés des chrétiens coptes. Le lieu de culte original, taillé dans la roche, n'accueille des célébrations liturgiques que trois fois par an, à l'occasion de trois solennités du calendrier liturgique copte.

Selon la tradition locale, après être arrivée près de la ville de Samalut, la Sainte Famille a traversé le Nil vers l'est, juste à l'endroit où se trouve actuellement le monastère, et s'est installée dans la grotte qui est incorporée à l'ancienne église. La "colline des oiseaux", où se trouve le monastère, est également connue sous le nom de "colline des palmiers" car, selon une tradition locale, alors que l'enfant Jésus, Marie et Joseph se tenaient près de la colline, un grand fragment de roche s'est détaché de celle-ci, menaçant de les emporter. Alors le Seigneur Jésus étendit la main, arrêtant le rocher qui roulait, et la paume de sa main s'imprima sur le rocher.

Au monastère de Jabal al Tayr, on peut faire l'expérience, tout au long de l'année, de la dévotion à la Mère de Jésus qui est également répandue parmi les croyants musulmans, qui se rendent en pèlerinage au sanctuaire pour prier et invoquer des grâces, surtout au mois d'août, pendant les 15 jours de festivités qui précèdent et suivent la solennité liturgique de la Dormition de Marie.