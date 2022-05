Sénégal: Syndicats enseignants vs État - Le gouvernement annonce "la correction des montants virés au cas par cas... "

Le gouvernement a convié hier, lundi 30 mai 2022, les syndicats d'enseignants du G7 à une rencontre de monitoring concernant la mise en œuvre du protocole d'accords du 26 février 2022. Selon les syndicats d'enseignants, il a reconnu ses erreurs notées sur les augmentations des salaires des enseignants. Mieux, le gouvernement procédera ainsi aux ajustements des manquements, au plus tard le 3 juin.

Les gros nuages qui planaient sur l'année scolaire, avec la reprise des grèves et des débrayages, se sont dissipés, ou du moins. Alors qu'il avait soutenu mordicus avoir respecté les accords contenus dans le protocole du 26 février dernier concernant les augmentations sur les salaires des enseignants, le gouvernement du Sénégal s'est rétracté et entend ajuster les manquements. Il l'a fait savoir hier, lundi 30 mai 2022, lors d'une rencontre de monitoring qui a réuni le ministre des Finances et du Budget et ses collègues de la Fonction publique, de la Formation professionnelle et de l'Education nationale, les syndicats d'enseignants du G7 et des membres de la société civile qui s'activent dans l'éducation, entre autres acteurs.

"Le ministre des Finances et du Budget a annoncé que ses services procéderont à la correction des montants virés au cas par cas, entre le lundi et le jeudi, pour se conformer au tableau qui sera effectivement annexé au protocole du 26 février 2022", lit-on dans un document portant compte-rendu de la réunion et signé l'Alliance SAEMSS et CUSEMS.

En effet, les syndicats d'enseignants avaient relevé que les montants indiqués dans le tableau, lors de la signature du protocole d'accord, étaient les nets d'impôts. Ce qui n'a pas été le cas, selon eux, après avoir reçu les premiers bulletins générés par e-solde. "Suite au rejet de la création d'une indemnité différentielle par la partie syndicale, il a proposé l'inscription sur le bulletin de salaires des enseignants d'une nouvelle ligne intitulée "indemnité spéciale" complémentaire mai 2022 nette d'impôt, représentant le différentiel entre ce que l'enseignant devait recevoir et ce qui a été viré en fin de mai 2022. A cet effet, une rencontre de validation des simulations effectuées par ses services aura lieu le mardi 31 mai, avant le paiement effectif prévue le vendredi 3 juin 2022, au plus tard", ajoute la même source.

Lors de la rencontre avec les syndicats d'enseignants, le gouvernement a ainsi reconnu ses "erreurs". "Le ministre des Finances et du Budget a rappelé que le tableau qui a été envoyé à la partie syndicale par ses services et qui a servi de base de négociation entre le gouvernement et les syndicats comporte ses erreurs et c'est cela qui justifie d'ailleurs les écarts notés entre les salaires virés aux enseignants à la fin du mois de mai et les montants inscrits sur ledit tableau", rapportent les deux syndicats dans leur document.

Selon la source, "Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé que le protocole a une valeur juridique que tous les points ont été respectés. Il a également reconnu que le tableau envoyé par ses services a été calculé sur la base des revenus nets d'impôts, c'est-à-dire que la fiscalité n'a pas été prise en compte". Pour rappel, les syndicats d'enseignants avaient décrété des mots d'ordre de grève qui se sont poursuivis jusqu'à cette semaine, pour dénoncer le "non-respect" des accords signés par le gouvernement.