Congo-Brazzaville: Danse - Jenny Paulin partage sa passion aux Pontenegrins

En résidence artistique à Pointe-Noire, Jenny Paulin, fondatrice du Form'aka, chorégraphe, danseuse professionnelle, influenceuse, a animé des ateliers de danse du 28 au 30 mai. Peu avant, elle a échangé avec les médias locaux sur sa passion : la danse.

Le Form'aka, selon sa fondatrice Jenny Paulin, est un concept sportif qui allie le fitness et le gwoka, une activité dynamique, amusante et interactive qui combine l'intensité du fitness et la chaleur de la soca.

Ainsi, par son style, son dynamisme, son énergie communicative, son sourire bon enfant, sa chaleur, ses déhanchements, elle apporte une touche artistique originale et rythmée, ce qui fait sa marque de fabrique.

En foulant pour la première fois le sol congolais par le biais de Pointe-Noire, Jenny Paulin veut partager ses moments de joie à travers la danse et renouer le contact Afrique-Antilles en général et Congo-Guadeloupe en particulier. " Il y a des similitudes entre les deux cultures dans le chant, la danse ou les rythmes. Cet échange est important et cette tournée me donne l'occasion de le matérialiser lors des ateliers et master class avec les danseurs de Pointe-Noire", a-t-elle indiqué.

Embellir, entretenir, remettre en forme, apprendre à se mettre en valeur sont les gestes qui constituent l'essentiel des activités professionnelles et artistiques de la danseuse guadeloupéenne qui accompagne également beaucoup d'artistes dans leur schéma scénique.

Depuis trente ans qu'elle est sur scène, Jenny Paulin partage sa passion pour la danse et les formes d'expression liées au corps en transmettant ses émotions. Une passion qui a fait d'elle un master coach et un formateur de niveau international.

Qui est Jenny Paulin ?

Passionnée de danse, elle pratique la danse traditionnelle Gwoka à l'Akadémiduka (L'école de danse de Gwoka en Guadeloupe) depuis l'âge de 3 ans et découvre par la suite le modern jazz, avec pour objectif de diversifier ses connaissances et d'accroître son expertise.

Compétitrice de Fitness en Guadeloupe, elle se découvre une passion pour ce sport intense, ce qui l'amène lors de ses études à allier ses deux passions, en donnant naissance au concept Form'aKa en 2005, à Paris. Une façon pour elle de compenser le manque de son île natale et de partager avec les autres ce qui la fait vibrer.

En 2007, l'appel du cœur est plus fort que tout et Jenny, rappelé́e par ses racines, décide de retourner en Guadeloupe pour enseigner les danses traditionnelles et le Form'aKa.

Après Pointe-Noire, elle sera accueillie à Brazzaville où elle va partager la même passion.