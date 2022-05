Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Une réorganisation et modernisation du service administratif

Un séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne administrative et financière du ministère de la Défense nationale s'est ouvert le 31 mai à Brazzaville, sous l'égide du directeur général administratif et financier, le commissaire général de 2e classe, Yves Alain Eugène Aignan Mpara.

La formation va durer deux jours avec pour objectifs de faire le point sur le taux de pénétration de la fonction administrative et financière ; donner des orientations pour la poursuite de la mise en œuvre de la fonction administrative et financière ; préciser aux différents acteurs leur place dans la chaîne administrative ; informer les administratifs des réformes budgétaires ; appréhender au mieux la problématique de la gestion des pensions et de capital de décès ; vulgariser la vision de la modernisation de la fonction contrôle ; et enfin, sensibiliser les personnes au but et à l'articulation de l'action sociale dans les armées.

Ouvrant les travaux, le directeur général de l'administration et des finances, le commissaire de 2e classe Yves Alain Eugène Aignan Mpara a indiqué que l'objectif principal de ce séminaire est le renforcement des capacités de l'ensemble des participants. Il s'inscrit dans le grand prisme de la poursuite de la réorganisation de l'administration pour une modernisation et une meilleure visibilité.

Pour ce faire, Yves Alain Eugène Aignan Mpara a exhorté les participants au séminaire à plus de dévouement et à œuvrer pour le bon fonctionnement de l'administration pour le prestige et le renom des Forces armées congolaises.