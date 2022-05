Congo-Brazzaville: Pénurie de carburant - Les stations-service invitées à augmenter leurs capacités de stockage

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a rencontré les patrons des stations-service, le 30 mai à Brazzaville, pour tenter de juguler la pénurie répétitive de carburant à la pompe. Il a alors enjoint ces sociétés de distribution de constituer des stocks conformément à la règlementation, tandis que l'État va s'atteler à la constitution du stock de sécurité et stratégique.

La pénurie de carburant à la pompe est devenue monnaie courante au Congo depuis quelques années, principalement à Brazzaville et Pointe-Noire. Cette incapacité des stations-service à fournir de l'essence, du gazole et du pétrole lampant affecte le quotidien de la population, ainsi que les activités économiques. Outre la contreperformance de la Congolaise de raffinerie (Coraf) en arrêt métal, les patrons des stations-service ont évoqué le coût élevé lié au stockage et à l'importation du carburant.

En effet, les responsables des stations-service ont soulevé plusieurs difficultés à l'origine, selon eux, de la rareté à répétition du carburant observée dans le pays. L'une des difficultés concerne l'absence de fonds de compensation lorsque les sociétés de distribution de produits pétroliers importent du carburant, la loi les obligeant à importer du combustible en cas de rupture au niveau local. Seule la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) est en mesure d'importer du carburant à ce moment.

En ce qui concerne la disponibilité du carburant à la pompe, les intervenants ont pointé du doigt la capacité de la Coraf qui livre 60% de la consommation nationale. Des travaux sont en cours au niveau de la raffinerie, a annoncé le ministre Bruno Jean Richard Itoua, pour permettre à l'usine d'améliorer sa technologie et d'évaluer l'impact environnemental de son activité. La question de la révision de la législation en matière de la constitution de stockage et de l'Agence de régulation de l'aval pétrolier a été également soulevée lors de cette concertation.

Mais l'urgence pour le gouvernement est de parvenir à convaincre les marqueteurs ou patrons de stations-service à constituer le stock-outil, qui représente quinze jours de consommation nationale, car cela peut compenser le déficit de l'importation et l'arrêt de la Coraf. " D'après le texte en vigueur, l'ensemble de ces trois stocks devraient représenter deux mois de consommation nationale, le pays n'aura jamais de pénurie de carburant. L'urgence est d'arriver à constituer le stock d'un mois de consommation, soit un stock-outil de quinze jours et le stock de sécurité et stratégique de quinze jours. Il s'agit donc d'appeler les marqueteurs à assumer leurs responsabilités de constitution de stock-outil ", a indiqué Bruno Jean Richard Itoua.

Le ministre a fait savoir qu'un plan d'action du gouvernement est en cours d'élaboration et que le dossier relatif à la constitution du stock de sécurité et stratégique est à l'étude au niveau de la SNPC, en collaboration avec la tutelle.