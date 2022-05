Gabon: "La place du chrétien en politique"

document

La place du chrétien en politique a toujours et fait toujours débat au sein de plusieurs sociétés africaines. Au Gabon, le jeune leader Emmanuel Obakamba Ombana aborde le sujet. Dans une analyse, il donne son point de vue face au sujet.

I - Le chrétien et la politique dans le contexte africain.

2 - De son engagement

Savoir si le chrétien doit prendre part à la vie politique de son pays est une question à laquelle il est très difficile de répondre. S'il s'agit de la simple participation à la politique, il faut dire qu'il a ce devoir en tant que citoyen terrestre de voter pour désigner les élus qui le sont par le peuple, et de donner ses points de vue sur toutes questions, non seulement pour dénoncer le mal, mais aussi pour conseiller le bien.

Mais qu'en est-il de ce que nous pouvons appeler la politique partisane ?

Le chrétien doit-il fonder et diriger des partis politiques ?

Doit-il candidater aux postes de Président de la République, de député, de maire ou de sénateur etc ?

C'est ce qui a toujours fait l'objet de vifs débats parmi les chrétiens. Il faut rappeler que sous la théocratie, les rois et leurs conseillers pouvaient être des croyants ou des impies, mais ils devaient diriger le pays d'Israël selon les lois divines. À leurs côtés se trouvaient des prophètes qui avaient le devoir de leur rappeler le respect de ces lois. Malheureusement, il y avait aussi des faux prophètes qui les entouraient. D'un cas comme de l'autre, le véritable croyant devait participer à la vie politique selon les lois divines ; et c'est en respectant ces lois que Dieu leur avait promis la paix, la prospérité, et la longue vie (Deut 28.1-14 ; Rom 10.5).

Si c'était le cas (la théocratie), la réponse serait absolument positive à cette question. Mais nos pays aujourd'hui sont soit sous la monarchie, soit sous la démocratie, soit même sous la dictature.

Depuis que les pays africains se sont engagés dans la voie de la démocratisation à l'occidentale, les choses deviennent de plus en plus chaotiques sur tous les plans. Il y a des lois dans la plupart des pays qui sont anti-bibliques (légalisation de l'homosexualité, des avortements, et d'autres vices de société, légalisation des emprisonnements à but d'élimination des opposants politiques etc).

La question qui se pose est donc de savoir si le chrétien africain qui veut avoir son parti politique et qui veut devenir Président de la République ou autre sera capable de maintenir et de préserver son identité de lumière du monde et de sel de la terre dans ce contexte.

Il n'est pas question ici de trancher le débat. Si le chrétien pense qu'il peut toujours dans ce contexte, être un acteur politique de premier plan et glorifier Dieu selon 1 Corinthiens 10.31, qu'il le fasse. C'est Dieu qui le jugera. Il faut aussi se rappeler que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Or les mœurs africaines sont toujours dominées par le favoritisme, le népotisme, et le tribalisme dont la plupart des chrétiens ont de la peine à se débarrasser.

Notre conviction est que, dans le contexte de la situation politique de nos pays, où les ténèbres morales dominent, le chrétien doit se préoccuper beaucoup plus de prêcher l'Évangile à toute la création, et de vivre comme un flambeau au milieu de cette génération perverse (Marc 16.15 ; Phil2.15-16).

L'apôtre Paul faisait remarquer à Timothée qu' " il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. "

Si ceux qui étaient appelés à diriger les conférences souveraines organisées en Afrique dans les premières années 90, et même ceux qui sont appelés aujourd'hui à réconcilier les hommes politiques, en tant que chrétiens avaient vu les choses ainsi, il y aurait tout au moins un apaisement social aujourd'hui dans nos pays.

Mais il semble qu'ils ont plutôt été motivés par le " partisanisme " et l'ambition de régner déjà dans ce monde. Or Jésus dit à Pilate : " mon royaume n'est pas de ce monde " (Jean 18.36).

