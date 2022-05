Congo-Kinshasa: Journée mondiale sans tabac - La population invitée à s'abstenir de fumer

Le ministre de la Santé publique, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a conseillé la population congolaise au changement positif de comportement, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée, le 31 mai, sur le thème " Le tabac : une menace pour notre environnement ".

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a encouragé la communauté nationale à adopter un style de vie qui contribue efficacement à protéger l'environnement et prévenir les maladies non transmissibles. " Il s'agit de s'abstenir de fumer, surtout dans les lieux publics, non seulement pour se protéger soi-même mais aussi pour protéger les autres. C'est pourquoi j'en appelle à chacun de préserver l'intérêt collectif, de sensibiliser les consommateurs à l'arrêt pour ceux qui le peuvent par eux-mêmes. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, les encourager à se faire aider par des médecins au moyen de sevrage efficace ", a indiqué le ministre.

A l'en croire, le tabagisme demeure un problème de santé publique dans le pays, avec un impact considérable non seulement sur l'environnement direct mais aussi dans la survenue des maladies non transmissibles ainsi que leur aggravation.

Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, le Dr Jean-Jacques Mbungani a dit que le gouvernement de la République a pris l'option, à travers son ministère, de durcir la législation, notamment d'appliquer et de renforcer les dispositifs existants pour combattre efficacement cette tragédie provoquée par la consommation du tabac, pour la couverture sanitaire universelle en République démocratique du Congo (RDC).

Pour ce faire, plusieurs actions de santé publique sont mises en place, telles que l'accélération de la signature de l'arrêté interministériel portant fixation de taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Santé dans le domaine de la toxicomanie sur les produits du tabac et de ses dérivés en RDC ; l'accélération de l'adoption d'une loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et l'installation des espaces non fumeurs sur toute l'étendue de la République.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de sept millions de personnes meurent à cause du tabac, notamment des consommateurs, d'anciens consommateurs et des non fumeurs, communément appelés " fumeurs passifs". Elle note, par ailleurs, que la moitié des consommateurs réguliers actuels de tabac mourra demain d'une maladie liée au tabagisme.