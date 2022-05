Congo-Brazzaville: Lutte contre la criminalité transfrontalière - L'interconnexion sous peu des systèmes d'informations des douanes des deux Congo

Afin d'échanger facilement les informations en vue de mieux coordonner les actions de contrôle et de lutte contre le trafic illicite, les administrations des douanes de la République du Congo et de la République démocratique du Congo vont interconnecter, avant la fin de cette année, leurs systèmes d'informations.

Le directeur général des Douanes et des droits indirects de la République du Congo, Guénolé Mbongo Koumou, a évoqué le projet d'interconnexion des administrations douanières des deux Congo lors d'une interview qu'il a accordée à la presse de ces deux pays, le 30 mai à Brazzaville

" Les relations entre notre administration et celle de la République démocratique du Congo sont cordiales. Nous avons un accord d'assistance mutuelle. D'ailleurs, avant le début de la crise sanitaire, nous étions à Kinshasa pour faire le point de cet accord. Quelques actions étaient prévues, notamment l'accélération de la mise en place des bureaux juxtaposés pour mieux coordonner les contrôles mixtes et faire ainsi face à l'évasion des recettes douanières ", a indiqué Guénolé Mbongo Koumou.

" Les travaux étaient déjà très avancés. Mais, à cause de la crise sanitaire, tout était mis aux arrêts. Nous allons relancer ce projet rapidement pour qu'avant la fin de cette année, l'interconnexion entre nos deux administrations soit opérationnelle ", a-t-il assuré.

Par ailleurs, faisant le bilan des deux ans passés à la vice-présidence de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale (OMD-AOC), Guénolé Mbongo Koumou a souligné qu'il a accédé à ce poste dans un contexte de crise sanitaire. Toutefois, sous son règne, quelques réformes ont été apportées parmi lesquelles la mise en place d'un manuel de procédures budgétaires et financières, d'un comité d'audit et financier pour permettre des contrôles réguliers et promouvoir une transparence dans la gestion des finances.

Au plan institutionnel, les structures régionales sont désormais dotées d'un statut juridique. On relève également l'aboutissement du dossier d'adhésion de la Guinée équatoriale à l'OMD.

Rappelons que la cérémonie d'intronisation de ce pays au sein de cette institution mondiale s'est déroulée lors de la 28e conférence des directeurs généraux des douanes de l'OMD-AOC, tenue à Kintélé, du 26 au 27 mai dernier, sur le thème " Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. "

Depuis 2016, une série de réformes est menée pour simplifier les procédures de dédouanement et rendre performante la douane congolaise. On peut citer le guichet unique de dédouanement, Sydonia word, e.douane etc.