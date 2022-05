Afrique Australe: Ambassadeur sortant de la RD Congo en Afrique du Sud/Bene M'Poko réussit à faire désigner Félix Tshisekedi Président en exercice de la SADC dès le mois d'août 2022

Comme Doyen des Ambassadeurs, Bene M'Poko a battu tous les records de longévité au niveau mondial. Il a totalisé vingt-et-un ans en tant qu'Ambassadeur de la République démocratique du Congo au pays de Nelson Mandela. Il quitte ses fonctions la tête haute avec plusieurs hauts faits à son actif dont la désignation du Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme futur Président en exercice de la SADC. Mandat que ce dernier va entamer en août prochain pour l'achever en 2023. A cette occasion, Kinshasa va connaitre un important ballet diplomatique.

L'Ambassadeur Bene M'Poko a coutume d'agir dans le silence et toujours efficacement. Ce diplomate chevronné a fait bénéficier à la RD Congo d'énormes dividendes durant toutes ces années qu'il a eu à œuvrer dans la nation arc-en-ciel. La liste de ses hauts faits n'est pas exhaustive.

Là-bas, il portait quatre casquettes, à savoir : Ambassadeur de la RDC en RSA ; Point focal et Coordonnateur des activités de la SADC ; Doyen du Corps diplomatique ; Président du groupe des Ambassadeurs africains pour l'accompagnement et l'appui au Parlement panafricain basé au pays de Madiba. Il sied de préciser que les 16 pays membres de la SADC désignent des Secrétaires Généraux de l'Administration comme Points focaux. Tandis que seul Bene M'Poko s'y trouvait en qualité d'Ambassadeur pour le compte du Congo-Kinshasa. Par ailleurs, l'Afrique du Sud comporte 140 missions diplomatiques dont Bene M'Poko a été le Doyen pendant longtemps. C'est la plus importante représentation diplomatique au monde après celle des Etats-Unis d'Amérique.

Bilan largement positif

A titre d'exemple, les élections présidentielles de 2018 avaient failli d'être annulées par l'Union Africaine alors pilotée par le Rwandais Paul Kagame. S'appuyant sur l'organisation sous régionale de l'Afrique australe, l'Ambassadeur M'Poko avait usé de toute son expérience pour stopper nette cette tentative. A ce propos, un communiqué avait été pondu et signé à Addis-Abeba en Ethiopie par celui-ci et un autre compatriote. En conséquence, le monde entier a assisté à la toute première passation de pouvoir pacifique en RDC entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi un certain 24 janvier 2019.

Depuis plusieurs cycles électoraux, la SADC a toujours accompagné le pays de Lumumba. Les observateurs de cette organisation ont, par le passé, été déployés sur le territoire congolais en vue de superviser le processus électoral. Cette présence de la SADC sera réitérée au cours des élections combinées de 2023. L'Ambassadeur M'Poko a fait former les experts de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la RDC au cours des cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018.

Par ailleurs, la Brigade d'intervention de la SADC qui opère dans la partie Est de la RDC pour éradiquer les forces négatives est aussi à l'actif de cet Ambassadeur sortant. La RSA est le seul pays au monde qui coopère avec le Congo-Kinshasa dans le cadre de la Grande Commission mixte co-présidée par les deux Chefs d'Etat. Grâce à l'expertise de Bene M'Poko, trente-sept accords ont été signés entre ces deux Etats africains. Le Projet Grand Inga en partenariat avec l'Afrique du Sud dans le secteur de l'énergie électrique est aussi son œuvre. Beaucoup d'investisseurs et plusieurs sociétés sud-africaines sont venus en RDC par son canal. Il s'agit notamment de Vodacom Congo, Shoprite et Standard Bank. Il laisse sur sa table quatre autres accords en gestation sur les mines, les transports, les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, etc.

Même s'il s'est toujours gardé de faire de la politique, l'Ambassadeur M'Poko fut l'un des principaux artisans du Dialogue inter-Congolais ayant débouché sur l'historique Accord global et inclusif à Sun City et le fameux 1+4, formule imaginée par l'ancien Président Thabo Mbeki. Aussi, un Gouvernement de Transition chapeauté par Joseph Kabila entouré de Jean-Pierre Bemba, Azarias Ruberwa, Abdoulaye Yerodia et Arthur Z'Ahidi Ngoma, avait-il été mis en place. Histoire de mettre fin à la partition du pays et d'organiser des élections générales crédibles.

Loyalement et fidèlement, ce digne fils du Congo a servi son pays et a travaillé pendant son long mandat avec deux Chefs d'Etat congolais, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Côté sud-africain, Bene M'Poko a tissé des liens très étroits avec les Présidents Thabo Mbeki, Jacob Zuma, Cyrille Ramaphosa et, bien évidemment, le regretté Madiba.

Cet octogénaire qui tire ses origines d'un petit village à Boyeka dans la province de l'Equateur a un parcours élogieux qui sera retracé ultérieurement à travers un livre. Le Président américain Richard Nixon avait invité Bene M'Poko à la Maison Blanche alors qu'il était étudiant boursier (congolo-zaïrois) au pays de l'Oncle Sam. Il y a décroché, en 1970, une Licence en Economie et Commerce à Rockford University et, deux ans plus tard, une Maitrise (MBA) en Economie et Finances internationales à Northern Illinois University. Auparavant, il avait obtenu en 1963 son Diplôme des Humanités Modernes à l'Athénée Royal (Ecole Belge) de Mbandaka, son terroir.

Parcours exceptionnel

Dans sa longue et riche carrière, ce grand homme a rejoint la City Bank en 1972. Une année après, Bene M'Poko est envoyé à Kinshasa, capitale du Zaïre de Mobutu, en vue d'établir la City Bank. En 1976, il a été nommé Vice-Président de la City Bank à New-York chargé des opérations en Afrique. Quelques temps après, il va monter la City Bank à Alexandrie en Egypte. Puis, il se rend à Athènes en Grèce où il est désigné par cette même institution bancaire Vice-Président chargé des opérations pour les pays du Moyen-Orient. Après avoir quitté la City Bank, il rejoint Chase Manhattan Bank et fut envoyé au Libéria, pays africain en proie à la guerre.

Par la suite, il crée une société privée basée à Washington (USA) pour la consultance auprès de la Banque Mondiale et de l'USAID. Il était consultant chargé des programmes de restructuration des systèmes bancaires et de privatisation des entreprises publiques en Afrique. Il a également intégré le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) à New-York. Pour le compte de cette organisation onusienne, il est envoyé quelque temps après à Abidjan (Côte d'Ivoire) comme Directeur des Programmes régionaux pour l'Afrique de l'Ouest.

En 1990, Nelson Mandela quitte la prison après vingt-sept ans de captivité. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies se réunit à New-York pour statuer sur les sanctions imposées au régime d'Apartheid en Afrique du Sud. Le Secrétaire Général de l'ONU d'alors, l'Egyptien Boutros-Boutros Ghali, va déléguer Bene M'Poko et Ellen Johnson Sirleaf (qui deviendra plus tard la Présidente de la République du Libéria) auprès de l'icône Mandela à Dakar au Sénégal pour examiner cette problématique de la levée des sanctions.

Après les élections de 1994, Bene M'Poko sera désigné pour ouvrir ou établir le bureau du PNUD à Pretoria en Afrique du Sud. Il y a travaillé jusqu'en 2000. Feu Laurent Désiré Kabila l'avait connu à cette époque-là. En 2001, Bene M'Poko sera nommé Ambassadeur de la RDC à Pretoria par Joseph Kabila. Il a aussi œuvré pendant longtemps dans les sociétés minières au Grand Katanga (RDC).

Aujourd'hui, il redevient un citoyen ordinaire et a plusieurs projets pour booster le développement de son grand et beau pays, le Congo. Cet ex-diplomate reconverti dans l'entreprenariat envisage de redonner l'espoir à la jeunesse de son pays à travers des actions concrètes et des investissements de grande envergure dans différents secteurs. Car, il a un carnet d'adresses très fourni. A Félix Tshisekedi, il offre le cadeau d'au revoir : la Présidence en exercice de la SADC d'ici deux mois. Homme intègre, serein et discret, l'Ambassadeur M'Poko a coutume de répondre aux propos diffamatoires de ses détracteurs par le silence. Son bilan est largement positif. Chapeau bas.