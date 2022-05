Algérie: Le DG de l'APS appelle au développement des activités de l'AMAN

Oran — Le directeur général (DG) de l'agence Algérie Presse Service (APS), M. Samir Gaïd a appelé, mardi depuis Oran, au développement des activités de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) et au renforcement de la coopération entre ses membres en matière de mise au point d'expériences technologiques et techniques afin de se mettre au diapason des mutations et relever les différents défis.

Le DG de l'APS et président de l'AMAN s'exprimait à l'ouverture des travaux d'un séminaire international sur "le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée", en présence du ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, du commissaire des Jeux Méditerranéens, M. Mohamed Aziz Derouaz, et des responsables de l'AMAN.

M. Gaïd a insisté, dans ce cadre, sur l'importance de "s'orienter vers l'innovation qui renforce le rôle de ce mécanisme régional de coopération et de consentir davantage d'efforts en vue de la promotion des activités de l'AMAN, d'autant qu'elle a été affectée par les retombées de la pandémie du Covid-19 à l'instar des autres espaces de dialogue et d'échange régionaux et internationaux".

Il s'agira pour ce faire, poursuit le DG de l'APS, de fournir "un travail ardu pour se mettre au diapason des mutations, notamment en ce qui concerne la coopération dans le domaine de développement des expériences technologiques et techniques ayant trait au travail des agences de presse qui se retrouvent actuellement face à des enjeux grandissants et des défis multiples qui les amènent à l'impérative modernisation des outils de travail pour atteindre des niveaux avancés et jouer plusieurs rôles pour pouvoir concrétiser un bond qualitatif inévitable, à savoir la mutation vers des agences global média".

Dans ce contexte, M. Gaïd a relevé l'importance de "promouvoir le travail médiatique au service du sport dans le bassin méditerranéen, au vu de son importance dans la concrétisation du rapprochement effectif au sein d'un espace géographique aux civilisations multiséculaires", d'autant, a-t-il dit, que ce séminaire intervient "quelques semaines avant que l'attention des pays méditerranéens ne se tourne vers la ville d'Oran, qui accueillera les Jeux méditerranéens et célébrera l'élite sportive de la Méditerranée afin de renforcer ce lien régional".

L'organisation de ce séminaire part de l'idée de "renforcer les efforts et encourager les initiatives visant à développer l'action et le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du monde du sport en Méditerranée, compte tenu de l'importance du sport au sein des sociétés, au même titre que la politique, l'économie et les grandes questions qui captent l'attention des médias, notamment des agences de presse, pour suivre le rythme de la réalité et de ses exigences", a affirmé le même responsable.

Saluant l'attachement du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à "développer les médias algériens, et son appui permanent à l'ouverture du secteur sur le monde", M. Gaïd a adressé ses remerciements au Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane qui a soutenu et encouragé la tenue de ce séminaire, et au ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani pour son parrainage de l'évènement.

Par ailleurs, M. Gaïd a mis en avant la confiance placée par les membres de l'AMAN en l'APS pour assurer la présidence tournante de l'Alliance jusqu'à 2022, afin de lui "permettre d'honorer ses engagements et contribuer à enrichir le débat autour de l'une des principales questions et préoccupations des agences du bassin méditerranéen.

Dans le même contexte, le responsable de la rédaction sportive de l'APS, M. Abdelkader Kelfat a rappelé que l'organisation de ce séminaire intervient parallèlement aux préparatifs en cours pour accueillir la 19e édition des JM à Oran.

Il a affirmé que cette édition qui regroupera près de 4500 athlètes des deux rives de la Méditerranée devant concourir dans plus de 20 disciplines, sera une occasion pour les journalises de "transmettre le noble message du sport et concrétiser ses idéaux, à savoir la compétition loyale, le fairplay, et la diffusion des valeurs de paix et de rapprochement entre les peuples".

Kelfat a rappelé que l'APS avait mobilisé tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette édition en couvrant les épreuves de cette manifestation sportive et transmettre une image honorable de la relance que connait l'Algérie sur les plans socio-économique, culturel et artistique.

Outre la mobilisation de l'ensemble des journalistes de la rédaction sportive, l'APS a programmé une série d'articles et de reportages sur l'apport de l'Algérie dans l'histoire du bassin méditerranéen, a-t-il ajouté.

L'APS lancera au profit de l'AMAN une plateforme numérique regroupant des articles, des photos et des vidéos sur les épreuves des JM d'Oran, une plateforme gratuite qui peut être exploitée dans le futur à l'occasion d'autres évènements méditerranéens majeurs, a conclu M. Kelfat.