Algérie: Ziane - L'accompagnement de la filière des énergies renouvelables souligné

Alger — Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane a reçu le président et le directeur général du Cluster Energie Solaire (CES), respectivement, Mehdi Bendimerad et Boukhalfa Yaissi, avec lesquels il a discuté de l'accompagnement du ministère, dans le cadre de la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables.

Cette rencontre, tenue lundi au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre des consultations pour la mise en œuvre de la feuille de route de ce département, et a pour objet de recueillir les appréciations et contraintes des industriels de la filière, selon un communiqué du ministère.

Elle se veut également un espace de renforcement d'un partenariat pérenne entre le ministère de la Transition Energétique et des Energies renouvelables et le Cluster Energie Solaire (CES), dans l'optique de contribuer à la réalisation des objectifs et des projets visant à promouvoir les énergies renouvelables.

Lors de cette rencontre, M. Bendimerad a exprimé la volonté des industriels de la filière de se regrouper, de rechercher des synergies entre ses membres et de constituer une force de propositions et d'appui aux programmes de la transition et efficacité énergétiques.

Tout en saluant le lancement de l'appel d'offre du projet Solar 1000, il a précisé que le taux d'intégration national exigé est bien "réalisable", et ce à travers l'apport des industriels algériens.

L'occasion a été donnée également au président du cluster d'exposer certaines contraintes relatives, entre autres, à l'exonération d'impôts pour les éléments constitutifs des panneaux solaires.

Par ailleurs, M. Bendimerad a exprimé son souhait de mettre en place un laboratoire national d'essai et de certification avec l'implication des industriels privés ainsi que le lancement d'appels d'offres aux enchères pour la production des énergies renouvelables, et ce pour une meilleure adhésion des industriels algériens à la dynamique de la transition énergétique.

Il a évoqué aussi la tenue d'une conférence nationale sur les appels d'offres aux enchères prévue au mois d'octobre prochain, à laquelle le ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables est convié.

M. Bendimerad a exprimé en outre le souhait d'être accompagné dans les projets énergétiques inscrits dans le plan de développement du cluster, portant notamment sur l'utilisation des énergies renouvelables dans le domaine agricole lointaines du réseau électrique national.

Par ailleurs, le ministre a exprimé la volonté de son département d'asseoir une coopération avec le clusters dans le domaine de la formation en associant tous les secteurs concernés notamment le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel et les différents partenaires au niveau national et à l'échelle internationale, et s'est dit prêt à l'accompagner dans la vulgarisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole eu égard au caractère "stratégique" et sa contribution à la sécurité énergétique et aussi alimentaire de l'Algérie, selon le communiqué.