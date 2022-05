Algérie: Le rôle des médias méditerranéens dans la promotion du sport mis en avant

Oran — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a mis en avant, mardi depuis Oran, le rôle des médias méditerranéens dans la promotion du sport en tant que facteur de rapprochement des peuples, "au service de la culture de paix et des valeurs indivisibles de tolérance et de solidarité au sein du système des droits de l'Homme".

Le ministre présidait l'ouverture des travaux du séminaire international sur "le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport dans la région méditerranéenne", en présence du commissaire de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM), Mohamed Azziz Derouaz, et de responsables de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN).

"L'échange d'expertise et la coopération sont les conditions de réussite de cette mission en sus de l'adaptation au développement impressionnant des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui influe grandement depuis les années 1980 sur la vie professionnelle et privée du citoyen", a-t-il estimé.

Après avoir salué le rôle des agences de presse régionales dans ce nouveau paysage qui "a influé sur l'interaction entre la profession de journaliste et la communauté sportive de façon presque indissociable", le ministre a dit "pleinement" soutenir l'AMAN de manière à "renforcer sa capacité compétitive sur les plans régional et international à assurer la couverture, voire l'archivage des évènements et exploits réalisés dans le domaine sportif, notamment via les différents médias électroniques".

"Ces objectifs nobles et l'engouement du public pour le sport ont contribué à l'apparition de titres de presse spécialisés et des chaînes thématiques, en sus de cadres réglementaires chargés de contribuer au développement du sport, à l'instar de l'Association des journalistes sportifs algériens", a ajouté M. Bouslimani.

Le ministre a saisi cette occasion pour mettre en exergue l'attachement de l'Algérie, qui abritera bientôt à Oran la 19e édition des JM, à faire de cet évènement sportif un espace fédérateur pour la compétition noble, le rapprochement et davantage de connaissance entre les peuples méditerranéens et leurs cultures plurielles.

Il a mis en avant, à cet égard, la détermination de l'Algérie à garantir le succès des JM en assurant tous les moyens nécessaires, les structures de pointe, et la mobilisation de tous les secteurs, les partenaires et les acteurs pour concourir à la réussite de ces jeux qui se tiennent pour la deuxième fois depuis l'édition de 1975.

Il s'agit aussi, poursuit le ministre, d'une précieuse occasion pour l'AMAN de contribuer à la promotion et à la moralisation du sport, étant un facteur de compétitivité, de connaissance, de partage de la joie, du divertissement et des sensations fortes, relayés et documentés par les médias.

Le ministre a fait remarquer que la mission de l'AMAN ne se limite pas à la promotion du sport, mais la dépasse pour s'intéresser au projet de construction d'un avenir juste et commun à la région de la méditerranée, en œuvrant à éliminer les disparités entravant la dynamique de développement global et empêchant la réalisation de la stabilité dans certains pays des deux rives de la méditerranée.