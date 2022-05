Tunisie: Algérie-Tunisie - Projet de création d'un fonds d'investissement commun pour financer les micro-entreprises

Alger — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat a reçu la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, avec laquelle il a convenu d'un projet de création d'un fonds d'investissement commun pour le financement des micro-entreprises.

Une séance de travail consacrée à l'examen des moyens de mise en oeuvre du mémorandum d'entente et de coopération signé entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine des micro-entreprises et de l'entrepreneuriat, lors de la visite du président de la République en Tunisie, en décembre dernier, indique, lundi, un communiqué des services du ministre délégué.

Lors de cette rencontre il a été convenu d'un projet de création d'un fonds d'investissement commun pour le financement des micro-entreprises entre les deux pays et d'un programme de travail annuel commun qui permettra d'exécuter les différents axes de coopération dans le domaine des micro-entreprises, liés essentiellement à l'échange d'expériences et d'expertise, et à l'accompagnement des jeunes porteurs de projets dans les zones frontalières des deux pays, à travers des projets communs et l'organisation de manifestations et d'activités économiques dans le domaine de l'entrepreneuriat".

Pour sa part, la ministre tunisienne a souligné que la rencontre a permis d'échanger les vues et d'examiner les mécanismes de soutien aux jeunes dans les zones frontalières pour garantir des postes de travail, à travers le développement et le lancement de projets et de programmes communs entre l'Algérie et la Tunisie, conclut le document.