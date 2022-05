Afrique: L'An 1 de l'UNIMA-RDC - L'heure est au bilan et perspectives

Bilan, perspectives de la marionnette en RDC ? Cette question a été au cœur d'un échange auquel ont pris part étudiants, marionnettistes, amoureux de cet art, le week-end dernier, à l'institut français de Kinshasa, autour du thème: " la marionnette, figure d'entente et d'identité ".

Dans son intervention, l'artiste marionnettiste congolais Sunda Masampu Ngonde alias S.Konde, le représentant de l'UNIMA-RDC, a passé au peigne fin plusieurs réalisations depuis sa première année, à la tête de cette fédération. Il s'agit de la multiplication de marionnettes au pays, aussi la création des marionnettes pour les enfants.

Tout en reconnaissant que beaucoup restent à faire, S.Konde, fondateur de la compagnie de théâtre de marionnette et de conte, fixe désormais le cap sur beaucoup d'autres actions. Il prévoit alors l'organisation d'un festival et des tournées dans des universités afin de pérenniser et développer la marionnette en RDC.

Konde a, par ailleurs, rappelé l'importance de la marionnette dans notre société. Pour lui, cet art transmet des valeurs culturelles aux jeunes générations dans le but d'enrichir leur connaissance.

Sans compter le secrétaire général de l'Unima, Monsieur Dimitri. Cet échange a également connu via zoom, la participation de Didier Mfumu et Yves Ndagano, les représentants de l'Unima respectivement des zones Est et Grand-Katanga. Ces derniers ont également parlé de leurs bilans, une année après leur nomination.

Présent à l'activité, le président de la Mutuelle Tshokwe, Lambert Prince Kandala, a établi, dans son exposé, une liaison existant entre la marionnette et la culture Tshokwe.

Pour lui, les jeunes Tshokwe ont été, dans leur culture, des marionnettes des différents masques d'initiation dans le Mukanda (Camp d'initiation des jeunes), en reproduisant avec respect, l'ensemble des enseignements appris dans ce lieu qui prépare les jeunes à la vie communautaire, à travers cinq étapes de la circoncision à la communion avec les divinités et les ancêtres.

La conférence a été suivie d'un extrait du spectacle " kuakidjilawamukulakaja ", en français " l'accueil de la vieille ".

Ecrit par S.konde, ce récit décrit la générosité d'une personne âgée, au service des villageois, indique le site de l'institut français de Kinshasa.

Christian Musungayi