Congo-Kinshasa: La loi sur la parité souffre encore d'application dans les partis politiques

"La promotion du Leadership féminin dans le domaine politique en République démocratique du Congo", tel est le thème développé le samedi 28 mai 2022, à Sultani Hôtel, au cours d'une table-ronde organisée par Journaliste pour les Droits Humains (JDH/JHR-RDC) en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias, dans le cadre de son projet "Canada monde : la voix des femmes et des filles.

L'objectif de cette rencontre est d'amener, entre autres, les responsables des partis politiques à comprendre comment capitaliser et renforcer le leadership des femmes dans le domaine politique. Aussi, il a été question d'amener les femmes leaders et membres des partis politiques à comprendre leurs rôles dans le domaine politique.

En présence de Mme Chantal Yelu Mulop, Conseillère spéciale du Chef de l'Etat en matière des violences sexuelles et la jeunesse, les participants ont, après des échanges autour du sujet précité entre décideurs, membres des partis politiques, des organisations de la société civile et des médias, constaté avec satisfaction l'engagement des parties prenantes dans la promotion du leadership politique de la femme en République démocratique du Congo. A cette occasion, ils ont salué l'étude de la loi électorale au parlement de la RDC.

"Nous saluons ainsi les innovations y comprises. certes, l'évolution de l'étude de la loi électorale au parlement nécessite encore les efforts des acteurs pour pousser la prise en compte du genre dans la constitution des listes électorales pour accroître le taux de participation de la femme à des postes électifs et nominatifs surtout avec l'intégration des dispositions contraignantes à l'égard des partis et regroupements politiques pour la prise en compte du genre. Nous saluons aussi l'implication de Son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État pour son engagement en faveur du respect des droits des femmes en République démocratique du Congo. Aussi, le cadre politique et parlementaire pour l'amélioration de l'émancipation de la femme dans les structures politiques", peut-on lire dans leur déclaration.

Tout en s'inspirant de la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo focalisée sur la promotion de la participation de la femme dans les institutions, les participants ont invité les décideurs de renforcer les recommandations formulées lors de la table ronde du mois de mars 2022 sur le thème : "pour une loi électorale plus équitable et meilleure représentativité de la femme dans les instances de prise de décisions pour les prochaines élections en République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa toujours sous l'organisation de JRH/RDC.

Recommandations

Tous à l'unanimité, les participants ont formulé également une série de recommandations qui s'articulent comme suit: à son excellence monsieur le président de la République: -D'appuyer les plaidoyers que ne cessent de mener les organisations de défense des droits des femmes et filles en République démocratique du Congo, concernant la participation des femmes dans le domaine politique ;

Au gouvernement d'élaborer une politique de mise en œuvre de la loi sur la parité qui prône la participation équitable homme-femme dans la gestion de la chose publique, d'accroître encore le taux de la participation des femmes au gouvernement et dans d'autres institutions de la République.

De mettre en œuvre la loi sur le financement des partis politiques en République démocratique du Congo, encourageant les partis politiques qui proposent beaucoup plus de femmes sur des listes électorales ; A la CENI d'encourager les législateurs de tenir compte de la dimension genre dans les réformes législatives électorales ;

Aux deux chambres du parlement de prendre en compte les recommandations des organisations qui sont dans la défense des droits des femmes et d'autres acteurs sensibles pour voter une loi électorale qui favorise la participation de la femme dans les postes électifs en RDC, en déclarant irrecevable comme sanction, toute liste électorale qui ne tient pas compte de l'équilibre homme-femme.

D'exprimer de manière explicite la dimension genre dans la loi et définir de manière chiffrée les pourcentages d'enrôlement des femmes dans le processus électoral ; Aux partis politiques : de se lancer dans la promotion des femmes à leur facilitant l'accès aux postes décisionnels au sein des formations politiques, mais aussi de tenir compte de l'équilibre genre lors des propositions des listes pour des nominations ou des élections. De se doter d'une politique genre ;

A la société civile de continuer des sensibilisations auprès des partis politiques et des organisations pour soutenir les femmes à accéder aux postes décisionnels en République démocratique du Congo et particulièrement aux femmes à faire confiance à leurs semblables. Vulgariser le cadre existant sur la parité auprès des leaders d'opinion, les chefs des confessions religieuses, les chefs des partis politiques, des chefs coutumier et autres.

Il y a lieu de souligner que presque dans tous les panels, il a été martelé qu'il faut mettre en place des décisions et voter des lois qui doivent appuyer l'aspect genre. Mais, il faille que la femme elle-même aille sur le terrain pour se faire connaître afin de compétir avec les hommes. Pour ce faire, Mme Chantal Yelu Mulop, Conseillère spéciale du Chef de l'Etat en matière des violences sexuelles et la jeunesse s'est dite ouverte pour accompagner toutes les initiatives des femmes pour la promotion du leadership féminin en République démocratique du Congo.