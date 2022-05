Afrique Centrale: Attaques du M23 au Nord Kivu/Kinshasa - La DYPRO exige la rupture diplomatique entre la RDC et le Rwanda

Depuis les dernières attaques du M23 contre les FARDC, lesquelles ont causé plusieurs pertes en vies humaines au Nord Kivu, dans l'autre versant Est de la RDC, les messages de contestations et d'embargo contre le Rwanda, déniché comme bourreau de ce groupe armé ne cessent de se multiplier. Ce lundi 30 mai 2022, la Dynamique progressiste révolutionnaire (DYPRO), parti cher à Constant Mutamba a organisé un Sit-in devant l'ambassade du Rwanda en RDC située dans la commune de la Gombe, pour réclamer l'expatriation de l'ambassadeur Rwandais Vincent Karega du sol congolais.

En effet, tout en dénonçant avec aigre le double jeu que joue le Rwanda dans les attaques contre les Forces armées congolaises, la DYPRO exige la rupture diplomatique entre le Rwanda, insinué "parrain direct du M23", et la RDC.

Pour ce faire, l'autorité morale de cette formation Politique, Constant Mutamba dit ne jamais pas accepter que " le Rwanda puisse continue à se nourrir des massacres congolais pour pouvoir construire son pays. Nous voulons également freiner son élan d'annexer une partie du territoire congolais.

A travers ce Sit-in, le numéro un de la Dynamique progressiste révolutionnaire fait appel à la communauté internationale de constater qu'en ce 21ième siècle, il y a des tueries orchestrées et imposées par le Rwanda sous l'égide de Paul Kagame pour la simple raison de voler les ressources minérales du Congo. "La guerre de l'Est est une agression injuste imposée par le Rwanda. Nous voudrions dénoncer cela devant la communauté internationale", a-t-il déclaré à la presse tout en lançant un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo.

"Nous portons notre soutien indéfectible à nos forces armées. Qu'elles comprennent que tous les jeunes et tout le peuple congolais sont derrière elles. Nous allons les soutenir jusqu'à ce que le Rwanda soit réduit à sa petite expression".

Nous allons plus accepter l'infiltration rwandaise dans nos institutions et dans notre armée. Le Congo restera un et indivisible, soutien Constant Mutamba. Pour lui, cette manifestation est le symbole de soutien aux FARDC, mais aussi aux populations du Nord Kivu victimes des atrocités causées par le Rwanda à travers le M23. " Nous avons voulu passer un message clair à travers ce sit-in, celui de l'unité nationale concernant la situation de la sécurité du Nord-Kivu qui nous préoccupe directement et que le Congo restera un et indivisible. Aucun centimètre du Congo ne sera cédé au rwandais. Et nous allons nous battre jusqu'aux sacrifices suprêmes, ne jamais trahir le Congo.

Il y a lieu de signaler que c'était sous l'encadrement de la police congolaise, que plus d'une centaine de membres et militants de ce parti de l'opposition ont envahi l'esplanade de l'ambassade du Rwanda, scandant sans dédain des chants de refus de toute continuité de colloque de quelle que nature qu'il soit avec le Rwanda.