Congo-Kinshasa: Rassemblement !

Non ! Le Rassemblement national dont il s'agit ici, n'a rien avoir avec le mouvement de Marine Le Pen dans l'hexagone. Il s'agit, d'un appel patriotique des Congolaises et Congolais déterminés à s'unir comme un seul Homme contre l'ennemi soutenu par le Rwanda. A ce sujet, le jeune Député national Gael Bussa, tout comme ses nombreux compatriotes présents hier à la Gare centrale de Kinshasa, ont révélé au grand jour leur patriotisme, pour un peuple fort, peuple uni et libre à jamais ! Aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut gagner une guerre sans le soutien de sa population. Au Congo-Kinshasa, place est à la mobilisation générale. L'appel du Gouvernement a été entendu. Et, le peuple y répond favorablement.

Tous, loin s'en faut, devraient, désormais, unir nos forces pour envoyer des énergies positives et capitales à nos Forces Armées de la RDC afin de mettre hors d'état de nuire les forces obscures, méchantes et démoniaques qui dérangent l'intégrité de cette grande nation, censée être la gâchette de l'Afrique. Pour cela, la jeunesse sait le faire. Tenez ! Depuis les dernières attaques du mouvement M23 contre les FARDC, lesquelles ont causé plusieurs pertes en vies humaines dans la partie orientale de la RDC, précisément au Nord-Kivu, les messages de contestations contre le Rwanda ne cessent de se multiplier. De la majorité, en passant par l'Opposition et la société civile, tous, regardent dans la même direction, pour que le Congo remporte cette grande bataille.

Oui, une armée n'est forte que lorsqu'elle est soutenue par son peuple. Quant aux FARDC, tous les fils et filles du Congo sont convaincus de cette victoire. Puisque, les congolais de tous les coins et recoins ne peuvent aucunement, accepter, qu'une partie de leur patrie soit récupérée par des ennemis, des terroristes. Dans les réseaux sociaux, les dénonciations contre le Gouvernement rwandais se multiplient à travers les images et les hastags#RwandaIsKilling. Jusqu'où ira cette situation ? Enigme. Le gouvernement travaille, semble-t-il. Patrick Muyaya a, lors de la séance briefing, lancé, avec un air convaincant, qu'il n'est plus question de discuter avec le M23. Cela aura trop duré. Tous, ensemble, derrière les FARDC !