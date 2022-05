Soudan: Le pays ratifie la Charte des pays riverains de la Mer Rouge

- Le Soudan a ratifié la charte établissant le conseil des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, signée dans la capitale saoudienne, Riyad, le 6 janvier 2022.

La charte vise à promouvoir la coopération économique, les échanges commerciaux et les investissements entre les pays riverains de la Mer Rouge et du golfe d'Aden pour parvenir au développement et à une gestion durable des ressources marines afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies en matière de développement durable et de protection de l'environnement et de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité régionales et internationales et de l'économie mondiale.

Il est à noter que le Soudan a adhéré à cette charte en reconnaissance de la grande importance de la Mer Rouge et du golfe d'Aden pour la navigation internationale, et de son impact sur la stabilité et la croissance des pays ratifiant cette charte.