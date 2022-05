Sénégal: Mike Sylla et l'art de raconter l'Afrique contemporaine par la mode

Paris — Le styliste et designer sénégalais Malick Sylla dit Mike inscrit son art dans une perspective de raconter l'histoire de l'Afrique contemporaine, à partir d'une vision avant-gardiste de l'art et la mode, en vue de mieux garder l'équilibre dans un monde marqué par des pôles et visions trop souvent opposés.

"Nous essayons d'associer la mode et les arts plastiques pour amener les gens à regarder l'Afrique, dans son dynamisme, avec un œil contemporain, tout en adoptant une vision avant-gardiste", a dit l'artiste basé à Paris. Selon Mike Sylla, cette vision avant-gardiste doit pouvoir permettre aux Africains de mieux présenter leur "héritage intarissable", et dans le même temps d'avoir "l'équilibre et la fierté pour s'ouvrir et côtoyer les autres cultures du monde". "L'Afrique a un héritage intarissable à présenter à l'humanité", a souligné le couturier originaire du quartier populaire de la Médina, à Dakar, insistant sur l'apport que la mode et les arts mobiles peuvent apporter au monde.

Pour cet artiste dont le travail porte notamment sur le cuir, le charme du travail de designer repose essentiellement sur sa capacité à "conjuguer son approche au passé de la belle époque de la femme des années 60-70 et à l'accorder aux exigences de la mode contemporaine". M. Sylla dit également accorder "une attention toute particulière aux formes retro et aux éléments décoratifs peints", le tout dans un "esprit d'échange et d'ouverture" qui l'amène par exemple à mettre son art à contribuer pour lutter contre le trafic d'êtres humains et d'organes.

Il a reçu, à cet effet, le prix du styliste désigner de l'année (Award Stylist's Designer of the Year 2022), aux Etats-Unis, lors de la cérémonie des "Remarkable Awards 2022, Fashion Advocacy International Show Boston, Massachussetts USA".

"Cet événement prestigieux Mouva Now est une campagne qui aide contre la traite et le trafic des êtres humains", peut-on lire dans un document des initiateurs de ce prix dont l'ambition est d'aider à sauver la vie de victimes de ce trafic, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde.