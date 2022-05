Sénégal: L'UGB lance un plan triennal pour la formation de son personnel

Saint-Louis — Le vice-président de l'assemblée de l'Université Gaston-Berger (UGB), Abdoul Aziz Ndiaye, a procédé ce mardi au lancement officiel du plan triennal de formation 2022-2024 du personnel de ladite institution universitaire, a constaté l'APS.

L'objectif de ce plan qui s'inscrit en droite ligne du plan stratégique quinquennal de l'UGB, consiste à améliorer la compétitivité et permettre à l'institution d'atteindre son objectif, précise professeur Ndiaye.

"Comme dans toutes les organisations, le personnel administratif et technique est appelé à évoluer", a-t-il expliqué, rappelant que l'UGB a placé le renforcement du capital humain au cœur de sa politique de développement.

L'ambition du plan est de permettre notamment à l'encadrement de disposer d'un outil opérationnel de gouvernance. Ce plan répond à un impératif d'efficacité, et surtout, d'efficience, poursuit le vice-recteur, invitant le personnel à être regardant et rigoureux sur les critères d'étude et de validation des demandes.

"Ce plan décliné en cinq parties met l'accent sur le numérique pour profiter des opportunités offertes et rendre plus visible le travail abattu par l'UGB", a expliqué Sadio Diallo, le président du comité à l'origine de ce plan stratégique.

La sécurité, l'hygiène et l'environnement sont également pris en charge par ce plan qui ambitionne de renforcer le partenariat et accompagner le personnel à acquérir les moyens de développer l'UGB, a ajouté M. Diallo. Le comité, qui a travaillé pendant dix mois, était composé d'universitaires, de cadres administratifs, des anciens de l'UGB, etc.