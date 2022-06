Seychelles: Des responsables de la BEI, de l'AFD et de l'UE se réunissent au pays pour examiner l'expansion du Port de Victoria

Les différents prêteurs européens impliqués dans le projet d'expansion du port de Victoria aux Seychelles ont été informés des progrès lors d'une réunion avec de hauts responsables de la Seychelles Ports Authority (SPA) et du ministère des Transports mardi.

Les principaux bailleurs de fonds du projet d'expansion sont la Banque européenne d'investissement (BEI), l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne (UE).

Le SPA a déjà reçu 41 millions de dollars - 35 millions de dollars de l'AFD et de la BEI - tandis que l'UE a accordé une subvention d'environ 6 millions de dollars.

Après un retard de six ans, les travaux d'agrandissement de Port Victoria devraient bientôt commencer pour en faire un port commercial international moderne et polyvalent. Le projet comporte deux volets majeurs - la construction d'un mur de quai et d'un terminal de fret et le dragage du port pour accueillir des navires avec des tirants d'eau allant jusqu'à 14 mètres.

Raoul Pedrazzani, conseiller adjoint de la BEI, a déclaré aux journalistes que le projet en est encore à son point de départ, mais il est convaincu qu'il sera achevé d'ici 2024.

"Ce n'est que la première réunion, mais nous en saurons plus d'ici la fin de la semaine. Nous savons qu'il y a eu des retards et des complications, mais nous sommes convaincus que les Seychelles auront l'extension de leur port d'ici la fin de 2024", a déclaré M. Pedrazzini.

Il a déclaré que les discussions portaient sur les coûts et le budget, l'aménagement et la conception du port, où ils ont discuté des moyens de l'améliorer et d'assurer son achèvement.

L'avenir du phare de Victoria, un monument national, en discussion

Le directeur à l'AFD pour l'île Maurice et les Seychelles, André Pouilles-Duplais, a déclaré : "L'un des principaux points dont nous avons discuté concernait le phare de [Victoria] à l'entrée du port, qui est un monument historique. Nous aurons besoin d'avoir des discussions sur la meilleure façon d'aller de l'avant et de voir si cela peut être déplacé ou même démoli."

Le phare de Victoria, qui date de 1877, a été déclaré monument national en 2011 et est protégé par la loi. Selon le plan existant d'expansion du port, il est censé être démoli afin de permettre le dragage du port, selon un communiqué de la SPA en avril.

Tony Mathiot, un historien seychellois et ancien président du conseil d'administration de la Seychelles Heritage Foundation, a déclaré à la SNA : "Je préférerais voir le phare préservé dans une enceinte, mais alors comment pouvons-nous le préserver ? Je suis triste qu'un autre de nos monuments seront perdus. Nous avons déjà perdu tant de ces monuments et une grande partie de notre histoire est en train d'être effacée. Mais dans l'état actuel des choses, je ne vais pas en perdre le sommeil car nous avons déjà beaucoup perdu et le Victoria que j'ai connue n'est plus."

Ajustements du plan original du port en cours

Pendant ce temps, le représentant de l'UE, Milko Van Gool, a déclaré que le projet était très technique et financièrement compliqué.

"Ce n'est qu'un exemple où vous pouvez voir à quel point le partenariat entre les Seychelles et l'UE est fort et je pense que notre travail sur le port est une grande expression de cette très bonne relation", a ajouté M. Van Gool.

Phillipa Samson, la chef de projet, a déclaré que lors des discussions, ils avaient également parlé des ajustements apportés au plan initial, où le port devait être agrandi de 40 m, mais maintenant il a été changé à 10 m.

Les délégations devraient avoir plus de détails sur le projet au cours de la semaine, avec des visites de sites et d'autres réunions prévues.

Le port de Victoria des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port qui gère l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.